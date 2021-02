Laluz acusa Danilo de tratar secuestrar partido morado

Tras la convención del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) donde fueron seleccionados 300 nuevos miembros del Comité Central (CC), el exdiputado José Laluz acusó al expresidente Danilo Medina de querer secuestrar esa organización.

“El PLD está secuestrado y ustedes no se puede hacer lo que lo estatutos del partido digan y tienen que hacer lo que diga Danilo y yo no puede estar en una organización así, no puedo, no puedo estar en una institución, donde una persona piensa por tí”, dijo Laluz durante un discusión radial con Rafael Paz, recién electo miembro del CC.

El dirigente peledeísta criticó la forman en cómo se realizó el proceso interno, donde el Danilismo obtuvo la mayoría mecánica, tras asegurar que mientras el exmandatario al frente el PLD no tendrá futuro.

Laluz calificó al PLD como “la pulpería de Danilo”, por entender que ahí se hará lo que considere Danilo Medina.

“Por qué Danilo tiene que controlar el Partido de la Liberación Dominicana; el PLD es de Danilo? Él lo heredó de alguien el PLD, eso es de él para estar diciendo todo lo que se hace ahí”, expuso.

Fuente: El Nacional