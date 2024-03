Lápiz Conciente hace 9 años: «A mí no me pueden poner a competir, a mí hay que darme un Soberano Especial»

En septiembre de 2014, El Lápiz Conciente ofreció una entrevista en «Divertido con Jochy«, donde advirtió a la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) que solo volvería asistir a Premios Soberano para recibir un homenaje.

Al ser cuestionado por Jochy Santos, quien casualmente fue el conductor de la ceremonia de premiación celebrada el martes, por qué no obtenía nominación a nivel nacional, el cantante urbano respondió: «Me nominaron, pero no fui… No me sentía como que me trataron como debo ser tratado. A mí no me pueden poner a competir, a mí hay que darme un Soberano Especial«.

«Cuando me muera quieren hacer disco míos, homenaje a mí, ir a visitar a los hijos míos. El Lápiz no es reconocido dentro de 25 años y luego de muerto porque fue el que aportó, mucha hipocresía», añadió.

Durante un encuentro con la prensa días antes de la noche de premiación, el rapero también afirmó que su disponibilidad con Acroarte se debe al respeto que le profesa a su actual presidenta, la periodista Wanda Sánchez.

Lápiz Conciente, cuyo nombre real es Avelino Figueroa, fue el último artista en actuar sobre el escenario de Premios Soberano 2024, logrando cerrar con música urbana esta nueva edición.

«Quiero darle gracias a Dios, a mi familia, a Bibi The Boss, que fue la primera persona que confió en mí. Esto es un movimiento que, aunque nosotros no lo fundamos, pero desde Ito Ogami hasta Rochy RD ha seguido evolucionando contantemente», dijo en su discurso con la presea en manos.

Agregó: «Quiero aprovechar para darle las gracias también a mi equipo de trabajo, a todos los Lapicistas, a los dominicanos que están en la diáspora y muy especialmente a mis dominicanos de la isla. Gracias Ralvi Almánzar, te amo».

Fuente: Listin Diario