Las 10 películas de Chuck Norris que definieron su leyenda en el cine de acción

Chuck Norris es sinónimo de acción, artes marciales y peleas legendarias que han marcado a varias generaciones.

Desde sus primeros pasos en el cine de artes marciales hasta los grandes éxitos de los años 80 y 90, Norris consolidó su lugar como un ícono del cine de acción.

Para rendirle homenaje, recopilamos sus 10 películas más icónicas que todo fan debe conocer:

1. Way of the Dragon (1972) – El clásico que lo enfrentó a Bruce Lee en una de las peleas más legendarias del cine.

2. Missing in Action (1984) – Un veterano de Vietnam regresa a la acción para rescatar rehenes en territorio enemigo.

3. Lone Wolf McQuade (1983) – La historia de un Ranger rudo que combate criminales a su manera.

4. The Delta Force (1986) – Chuck lidera un equipo de élite en una misión de rescate llena de adrenalina.

5. Invasion U.S.A. (1985) – Acción sin pausa: un héroe defiende a su país frente a una invasión.

6. Code of Silence (1985) – Un policía enfrentando crimen y corrupción con determinación y estilo.

7. An Eye for an Eye (1981) – Justicia y venganza se combinan en un clásico de acción ochentera.

8. The Octagon (1980) – Ninjas, artes marciales y combates que consolidan su reputación.

9. Yellow Faced Tiger (1974) – Uno de sus primeros papeles en Hong Kong que mostró su talento marcial.

10. The Hitman (1991) – Acción noventera con un agente implacable y golpes a raudales.

Estas películas no solo muestran el talento de Norris como artista marcial, sino que también reflejan su carisma y el legado que dejó en el cine de acción. Cada título es una pieza imprescindible para quienes quieren revivir la adrenalina y los momentos que hicieron de Chuck Norris una leyenda.

Fuente: Panorama