Las contundentes declaraciones del destituido coronel Poché Valdez: «Mi coraje no es por el uniforme ni por mi rango»

El destituido coronel de la Policía Nacional José Claudio Poché Valdez, ex director de la Regional Cibao Sur de la institución del orden, expresó el domingo que nació con el coraje que le caracteriza, por lo que no es por el rango ni por el uniforme que lleva puesto.

“Quiero ponerles claro a muchos, que mi coraje no es por el uniforme ni por mi rango en la policía, nací con él y puedo demostrarlo al momento que otro quiera”, expresó Poché Valdez, quien fuera destituido de la institución en octubre pasado tras ser acusado de la muerte de un periodista, en Bonao.

Mediante un comunicado difundido en su cuenta de Facebook, Poché Valdez dijo sentirse satisfecho de su carrera y que no ha alcanzado un rango superior porque fue miembro de la escolta de Milagros Ortiz Bosch.

Poché Valdez fue vinculado con la muerte del periodista y abogado Andrés Estrella, quien fue encontrado muerto en el cementerio municipal de Bonao con un disparo en la cabeza, un arma de fuego cerca y una motocicleta en la cual acostumbraba a trasladarse, entre otras evidencias.

Desde que se supo del suceso han surgido diversas hipótesis, entre ellas la del suicidio. Sin embargo, otras sostienen que en el hecho de sangre hay manos criminales y lo vinculan a supuestas diferencias que el periodista y abogado mantenía con el excomandante policial de la zona.

A continuación, las declaraciones íntegras del oficial:

Muy satisfecho de mi carrera, en los años que me ha tocado ejercerla he ganado enemigos tanto dentro de ella, como fuera de ella, primero lo enemigo de adentro son por no tener la capacidad ni los resultado que he tenido dónde quiera que me ha tocado representar mi país y mi institución, segundo lo de afuera son los delincuentes y los que viven de ellos, que dónde me ha tocado trabajar se le acaba el relajo ya que ni con terror, pero mucho menos con dádivas pueden quitar la tranquilidad a nuestra sociedad.

Me han designado en todos los departamentos de importancia de la policía nacional de envergadura, porque me lo he Ganado, no por relaciones ni por amiguismo, los numero me han llevado a ella.

Me ha tocado superar a mis superiores en muchas ocasiones, pero no deben ofenderse ya que entiendo que la hoja de vida de cada quien es individual y mi patria está por encina de mi propia vida.

Si con esto ofendo a alguien mil disculpas, pero la verdad está por encima del mundo .

No es alcanzado el rango que me corresponde luego del que tengo, por el buen trabajo realizado y ahí están las Estadística de mi hoja de vida, porque me toco pertenecer a la escolta de Milagros Ortiz Bosch] cuando fue vice presidenta del presidente Hipólito Mejía] y hasta varios meses luego de ella dejar de ser vice presidenta de nuestro país ya que muchos incompetentes utilizaron esa información para bloquearme.

Muchas veces llegó la recomendación al poder ejecutivo por los resultados de mi trabajo y algunos amigos llevaron esa información de que yo fui parte de su escolta y me bloquearon, ha muchas honras me tocó ese servicio y no me lamento.

Hoy no le estoy sirviendo a mi patria por la incapacidad de algunos superiores que al momento de ejercer sus funciones no tuvieron la agilidad ni el coraje de demostrar su capacidad, quiero que sepan que no fue nada personal solo cumplía con mi Deber y mi institución. @luisabinader Milagros Ortiz Bosch] Hipólito Mejía] #republicadominicana @ggomezmazara.

Fuente: https://elnuevodiario.com.do/las-contundentes-declaraciones-del-destituido-coronel-poche-valdez-mi-coraje-no-es-por-el-uniforme-ni-por-mi-rango/