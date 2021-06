Las Edes se querellan contra Bichara y un hermano y dos cuñados de Danilo «por desfalco del sector eléctrico»

El Estado dominicano presentó esta tarde una querella penal, con constitución en acción civil, en contra de 15 personas y 25 empresas ligadas a las pasadas administraciones de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y las Empresas Distribuidoras de Electricidad.

El Estado dominicano, a través de las Edes, solicitaron evaluar provisionalmente y de manera preliminar la suma de RD$ 50,000 millones el dinero a ser resarcido por los acusados “como justa reparación por los daños y perjuicios ocasionados en perjuicio del Estado dominicano, más los intereses judiciales y accesorios que pudieren derivarse de dicha suma”.

El grupo de personas encartadas son: Rubén Jiménez Bichara, Luis Ernesto de León Núñez, Rubén Montás Domínguez, Radhamés del Carmen Maríñez, Julio César Correa, Maxy Gerardo Montilla Sierra, Alexander Montilla Sierra, Juan Alexis Medina Sánchez, Messin Elías Márquez Sarraff, Domingo Antonio Santiago, Julián Esteban Suriel Suazo, Wacal Vernavel Méndez Pineda, Miguel Antonio Reyes Reyes, Peter Alexis Francisco Tejada y Dileisi de Jesús Rivera.

Dentro de este grupo se encuentra Bichara, miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana y pasado jefe de campaña de Gonzalo Castillo; Juan Alexis Medina Sánchez, hermano de del expresidente Danilo Medina, quien está también vinculado al caso de corrupción AntiPulpo, en manos de la justicia.

También Maxy Gerardo Montilla y Gerardo Montilla Sierra, cuñados del expresidente Danilo Medina (hermanos de Candy Montilla) y Luis Ernesto León Núñez, cuñado del expresidente Danilo Medina y pasado administrador de EdeEste

La documentación presentada involucra a más de 25 empresas nacionales, señaladas como parte del “entramado mafioso contra las cuales en el día de hoy se interpuso la querella”.

El supuesto entramado funcionaba a través de contrataciones públicas amañadas, fraudulentas y sobrevaloradas.

“La presente querella tiene como objeto poner en conocimiento del Ministerio Público este entramado fraudulento destinado a cometer crímenes en contra del Estado Dominicano, en su calidad de accionista mayoritario de las empresas, así como de las propias EDESUR, EDENORTE y EDEESTE, a partir de las contrataciones públicas amañadas, fraudulentas y sobrevaloradas realizadas en violación de las leyes de la República”, dijo Andrés Astacio, vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, al depositar la querella.

Los principales señalamientos que les realizan es que se beneficiaban contrataciones amañadas e ilegales, donde se sobrevaloraban los costos de los bienes y servicios prestados; se adquirían bienes y servicios que no se necesitaban; se contrataban personas y empresas vinculadas “que, muchas veces, no eran los mejores proveedores ni se encontraban capacitados para serlo, y que en muchas ocasiones se erogaban fondos de manera directa en manos de personas allegadas cuando no se correspondía.

