Las frases más ridículas de las celebridades sobre la cuarentena

El mundo se enfrenta unido a una crisis de dimensiones nunca antes vistas. Los ciudadanos de decenas del países están colaborando para informarse y hacerse la vida más fácil, aunque ciertas celebridades parecen poner la nota disonante con sus declaraciones faltas de tacto y empatía.

Este brote está teniendo unas consecuencias muy amplias en la popularidad de estas estrellas, cuyas absurdas respuestas ante la crisis del coronavirus hacen que continuar idolatrándolas como antes sea ya muy difícil. Quejas sobre una cuarentena en una mansión rodeada de lujos, propagación de bulos sobre el coronavirus o completa indiferencia: ¿cuáles son las reacciones más negativas de las celebridades ante la situación causada por el Covid-19?

Ellen DeGeneres

La presentadora de televisión comentó que para ella, la cuarentena era «como estar en prisión». Por supuesto, la gente se le echó encima enseguida para recordarle que su lujosa mansión no tenía nada que ver con una cárcel.

Cantando ‘Imagine’

Gal Gadot invitó a varios amigos como Natalie Portman, Will Ferrell, Jamie Dornan, Zoë Kravitz, Kristen Wiig, James Marsden, Kaia Gerber, Sia, Amy Adams, Mark Ruffalo o Ashley Benson, entre otros, a cantar Imagine, de John Lennon.

La respuesta del público fue bastante negativa: los seguidores se burlaban de que todo lo que estas estrellas millonarias hacían por paliar esta crisis global fuese cantar al unísono y desafinando. A fin de cuentas, cantar «imagine no possessions» («imagina no tener posesiones», en español) desde la comodidad de tu mansión chirría, cuanto menos.

El nihilismo de Vanessa Hudgen

La actriz comentó en un vídeo en directo en Instagram que aislarse en cuarentena hasta julio era «un montón de estupideces» y añadió lo siguiente: «Sí, la gente va a morir, lo cual es terrible pero… ¿inevitable?».

Evangeline Lilly se negaba a aislarse socialmente

La actriz decidió publicar un comunicado después de que se anunciara la cuarentena, en el que indicó que seguiría llevando a sus hijos a clases de educación física y que mantendría una vida normal.

«Algunas personas quieren vivir su vida en libertad, valorando esa libertad más que sus propias vidas», escribió la actriz. «Todos tomamos nuestras propias decisiones». Lilly no se ha disculpado aún por estas palabras.

El lujoso aislamiento social de Arnold Schwarzenegger

La estrella le pidió a sus seguidores que se abstuvieran de salir y que mantuviesen la distancia social. Mientras lo hacía, Schwarzenegger disfrutaba de un puro en su jacuzzi. Algunos tuiteros no reaccionaron bien a este mensaje, comentando que es fácil pedir tales medidas desde la comodidad de una enorme mansión y lejos de las preocupaciones económicas que acompañan a la cuarentena. Eso sí, el actor ha donado grandes cantidades de dinero a las personas afectadas por el virus.

La idea errónea de distanciamiento social de Kim Kardashian

Kim K publicó un vídeo en el que le pedía a sus seguidores que mantuviesen la distancia social necesaria para afrontar esta crisis, a pesar de que invitó a su madre a pasarse por casa. Para empeorar las cosas, Kris Jenner animó a todos a que saliesen de casa y comentó que estaba muy contenta de poder visitar a su hija.

La cuestionable contribución de Sia

La cantante publicó una foto con la palabra «virus», aunque las tres primeras letras tachadas (quedando «us», «nosotros» en español). Muchos se burlaron de esta «contribución».

Priyanka Chopra aplaudiendo a un patio vacío

La estrella publicó un vídeo de sí misma aplaudiendo desde el balcón, como lo hacen millones de personas en el mundo para apoyar al personal sanitario. Sin embargo, nadie oiría sus aplausos, pues frente a ella se extendía su enorme jardín privado. Un usuario catalogó este vídeo, ya eliminado, como «una obra maestra de la comedia».

La crisis emocional de Sam Smith

El cantante compartió en Instagram el devenir de sus emociones durante la cuarentena, admitiendo que se aburría demasiado durante la crisis sanitaria. Las respuestas no implican demasiada simpatía. Muchos recordaron que si mandas ese mensaje desde una casa de cinco habitaciones de Londres, valorada en 14 millones de dólares, significa que hay millones de personas que no se aburren por que sí lo están pasando mal.

Celebridades que se hacen el test sin mostrar síntomas

Hay pocos tests y son muchas las personas que han mostrado síntomas que no han podido someterse a la prueba del coronavirus. No obstante, estrellas como Idris Elba, Heidi Klum o Kris Jenner se los han hecho sin tener síntomas. Elba, eso sí, dio positivo.

El test de la esposa de Idris Elba

La esposa de Elba, la modelo Sabrina Dhowre Elba, eligió no aislarse de su marido cuando este dio positivo y se sometió a otro test. Por supuesto, dio positivo.

Lionel Richie y su «original» idea

El cantante propuso realizar una nueva versión del éxito de 1985 We Are the World para recaudar fondos para la lucha contra el Covid-19. Muchos se preguntaron por qué las estrellas, que nadan en dinero, no pueden limitarse a donar dinero para ayudar mejor y más rápido.

Madonna llamó al coronavirus «el gran igualador»

Madonna dijo que al Covid-19 «no le importa lo rico que seas, lo famoso que seas» y añadió: «se trata del gran igualador y lo terrible de ello es lo mismo que lo hace increíble». Al parecer, la cantante piensa que necesitábamos un virus para darnos cuenta de que la igualdad debe ser una de las premisas de la sociedad. Mientras ella hablaba sobre igualdad y de remar todos en el mismo barco… se tomaba un lujoso baño de leche con pétalos de rosa. Muchas personas se ofendieron al observar cómo ella comparaba su pérdida de ingresos con la de la población con menos recursos.

Elon Musk y su doble mensaje ante el coronavirus

El magnate de la tecnología tuiteó el pasado 6 de marzo que «tener pánico al coronavirus es estúpido». Más tarde, el día 15, publicó un segundo tuit con el que también se lució: «El miedo mata nuestro pensamiento». Gracias por tus sabias palabras, Musk.

Los vídeos de cuarentena de Jennifer Lopez

Tras publicar un vídeo de su gigantesco jardín, muchos indicaron que su casa recuerda a la de la familia rica de la película Parasite (Bong Joon-ho, 2019).

Jaime King agradece al virus

La actriz llegó a publicar un vídeo de Instagram, ya eliminado, en el que agradecía al coronavirus la oportunidad dada a la gente de analizar sus prioridades, bajar el ritmo y trabajar junta. Los comentarios de los usuarios de Instagram no se hicieron esperar y se centraron en la perspectiva privilegiada de la actriz.

La claustrofóbica cuarentena de Drake

El rapero documentó su cuarentena en Instagram, escribiendo lo siguiente: «Mi vida durante las próximas semanas». En el vídeo podíamos apreciar cómo disfrutaba de una cancha de baloncesto privada.

Quien pillara la cuarentena de Jennifer Aniston…

La actriz publicó una foto de su perro «pensando profundamente en la cuarentena», mientras presumía de su enorme y bonito patio de fondo. Esta es la casa de Aniston, para que te hagas una idea.

El ejemplo de Bella Hadid

La modelo le pidió a sus seguidores de Instagram que se quedaran en casa mientras se comía un burrito en topless en su preciosa casa de campo.

Kylie Jenner y las comparaciones

La estrella publicó varios contenidos sobre su cuarentena en Instagram, afirmando en una ocasión que el hecho de quedarse en casa durante meses mientras estaba embarazada la preparó para la cuarentena. Muchos usuarios le recordaron que se trata de dos situaciones completamente diferentes y que fueron su enorme casa y su enorme cantidad de dinero la que la prepararon para la cuarentena.

El vídeo falso de Katy Perry

La cantante pop compartió el vídeo de varios italianos que cantan su canción «Roar» desde sus balcones, escribiendo «No puedes romper el espíritu humano. Somos uno en esto». Resulta que el vídeo era falso.

Por: MSN