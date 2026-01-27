Las fuertes nevadas en unos 20 estados de EE. UU. han obligado a cancelar alrededor de 22.000 vuelos.

Asciende a 30 el número de muertos tras la tormenta invernal que azota a Estados Unidos desde el fin de semana y que ha dejado a más de 800.000 hogares sin electricidad.

Las fuertes nevadas en unos 20 estados de EE. UU. han provocado cortes de electricidad.

Según el sitio web especializado poweroutage.us, poco más de 530.000 clientes seguían sin electricidad la mañana del este martes, principalmente en el sur de Estados Unidos, en Misisipi y Tennessee, donde el peso del hielo derribó cables eléctricos.

En Tennessee más de 175.000 personas se ven afectadas y más de 140.000 en Misisipi. Casi 100.000 clientes se encuentran sin electricidad en Luisiana.

«Los cortes de electricidad podrían durar varios días más, ya que las autoridades luchan por recuperarse (de la tormenta). La mayoría de estas zonas no cuentan con los medios ni los recursos para limpiar los escombros después de este tipo de fenómenos, ya que no están acostumbrados a ellos», declaró a los medios la meteoróloga Allison Santorelli.

Se espera que las temperaturas bajen aún más en los próximos días debido a una masa de aire ártico, especialmente en las regiones del norte del país, donde la sensación térmica podría alcanzar los -45 °C.

En Texas, las autoridades confirmaron la muerte de una joven de 16 años en un accidente de trineo. Dos personas murieron por hipotermia en Luisiana y una en Iowa en una colisión.

Ocho personas fueron encontradas muertas en Nueva York y se ha iniciado una investigación para determinar las causas de la muerte.

Siete de los ocho pasajeros de un avión que se estrelló al despegar durante una tormenta de nieve en Maine (noreste) el domingo por la noche fallecieron, según la FAA, el organismo regulador del transporte aéreo.

Considerada por algunos expertos como uno de los peores fenómenos meteorológicos invernales de las últimas décadas en Estados Unidos, la tormenta viene acompañada de acumulaciones de hielo con consecuencias potencialmente «catastróficas», según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Se ha declarado el estado de emergencia en una veintena de estados, así como en la capital, Washington D. C., y el transporte se ha visto gravemente afectado.

Varios aeropuertos importantes, en Washington, Filadelfia y Nueva York, se encontraban prácticamente paralizados, mientras que más de 22.000 vuelos han sido cancelados desde el sábado y miles más han sufrido retrasos, según el sitio web FlightAware.

