Las metidas de pata de los famosos durante la pandemia del coronavirus

Algunos fanáticos piensan que sus estrellas favoritas de mundo del espectáculo son infalibles, pero lamentablemente estas “meten la pata” como cualquier mortal. En los últimos días figuras públicas han hecho comentarios desafortunados que han puesto en duda su capacidad de empatía, conocimientos sobre el coronavirus y hasta su cordura.

Una que ha sido muy criticada por despacharse con la frase: “Sí, la gente va a morir, lo cual es terrible, pero inevitable”, ha sido la actriz norteamericana Vanessa Hudgens. A partir de ahí los comentarios que destacan su insensibilidad no han parado, pero ella no es tonta, está en cuarentena en su casa.

Luego de ese desafortunado comentario la actriz se disculpó. “Hey, chicos. Lo siento mucho por la forma en que he podido ofender a todos los que han visto mi clip en directo en Instagram ayer. Me he dado cuenta de que mis palabras fueron insensibles e inapropiadas para la situación de nuestro país y el mundo ahora mismo. Esto ha sido una gran llamada de atención sobre la importancia que tienen mis palabras, ahora más que nunca”, escribió.

Otra que no tiene a nadie contento, ni siquiera a sus compañeros actores es la actriz Evangeline Lilly. La actriz alegó que valoraba “la libertad por encima de la vida”, y a cambio recibió fuertes críticas de sus fans.

Lilly dijo: “Algunas personas valoran sus vidas sobre la libertad, algunas personas valoran la libertad sobre sus vidas. Todos tomamos nuestras decisiones. En este momento, nos sentimos demasiado cerca de la Ley Marcial, todo por una simple una gripe respiratoria”.

Dichos comentarios cayeron muy mal en la también actriz Sophie Turner. Conocida por su papel como Sansa Stark en Juego de tronos, en sus redes continuó destacando la importancia de evitar el contacto con otras personas, sobre todo con aquellas consideradas en riesgo, como los ancianos y los niños, y el deber de cada ciudadano de respetar las medidas de seguridad para evitar que el COVID-19 siga expandiéndose.

“Me importa una mierda tu libertad”, dijo Turner en clara referencia a las palabras de Lilly. “Al hacer esto, podrías infectar a otras personas, a personas vulnerables de tu alrededor. Así que quédense en casa muchachos. Ni es genial ni es más inteligente. Es estúpido”, concluyó.

El momento no ha sido bueno para J Balvin, quien recientemente lanzó su producción “Colores”, y con ella una línea de artículos promoncionales que incluyo un cubrebocas.

En las redes sociales lo acusaron de querer comercializar la enfermedad a su favor.

Luego de la oleada de comentarios negativos, publicó en Twitter un mensaje de disculpa asegurando que la decisión de lanzar a la venta este producto de “merchandising” no fue idea suya ni contó con su venia.

“El tweet sobre las máscaras sí salió de mi cuenta, pero NO FUE con mi consentimiento, ya hablé con el equipo de marketing y sí está muy mal hecho, ofrezco mil disculpas. Esa no es la forma en la que yo actúo, menos en un momento como éste”.

Kendal Jenner, la modelo del clan Kasdashian es otra que ha desinformado. Jenner subió una serie de infografías de un sitio llamado Information Is Beautiful en cuyos gráficos sugieren que los casos de contagio son “en su mayoría” leves.

Los cibernautas indicaron que Kendall Jenner había sido tremendamente negligente por difundir tal información ya que pudo confundir a más de uno sobre la crisis que actualmente vive el planeta por la expansión del COVID-19.

En tanto que un chistecito le solio caro a Eugenio Derbez ya que tomó de tema la pandemia actual por Coronavirus que tiene al mundo atemorizado en broma.

En el video que él mismo compartió en redes sociales asegura estar en cuarentena voluntaria junto a su familia; sin embargo, pide ayuda ya que ocurrió una emergencia.

“Estoy en una situación de emergencia. Estoy aquí en mi casa encerrado con mi familia, en cuarentena voluntaria. No podemos salir y acabamos de tener una emergencia, relató Derbez en su video”.