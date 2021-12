Las noticias que mejor funcionan son las de estilo y entretenimiento

Facebook ha publicado el informe de uso de su red social en lo que atañe a información (News Feed), correspondiente al tercer trimestre, una iniciativa, la de publicar esos datos, que ha empezado a ponerse en marcha este año.

Si en el primer informe que se hizo público, se confirmaron algunos datos como que las noticias que más se consumen en Facebook son las que comparten los amigos, en este informe, correspondiente a los datos de consumo en Estados Unidos entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2021, se confirma también, esta vez con números internos propios de Facebook, que las noticias que mejor funcionan en esta red social son las de estilo de vida y entretenimiento. Las cuatro páginas más vistas en este periodo de tiempo están todas vinculadas a ocio y estilo de vida:

• Thinkarete lifestyle, la página de fans de Thinkarete lifestyle, en la que se comparten temas de repostería, recetas exóticas y datos interesantes sobre comidas en todo el mundo. Está vinculada con la web All Food Recipes

• 96.9 The Eagle KKGL, la página web en Facebook de KKGL, una emisora con página web centrada en ocio y entretenimiento, propiedad de Cumulus Media

• Moore or Less Cooking Blog, la página en Facebook de la web del mismo nombre, que gestiona una vecina de Nueva Inglaterra, y que ofrece reseñas de productos “y las mejores recetas de mi familia”, indica la autora.

Kitchen Fun With My 3 Sons. La página en Facebook de la web del mismo nombre, enfocada también en recetas familiares y caseras, pero también ideas para fiestas, imprimibles gratis, ideas de bricolaje e ideas de manualidades para niños, etc.

En quinto lugar, sin embargo, ya no está una página de ocio y estilo de vida, sino la página en Facebook de Unicef. Los datos de este trimestre se mantienen bastante estables con respecto a los del primer trimestre, confirmando que no se trata de tendencias.

También se repiten en gran parte los resultados de dónde provienen la mayoría de las visualizaciones de News Feed. Al igual que en el primer trimestre, el 87,1% de las visualizaciones procedían de publicaciones compartidas por amigos, de grupos a los que se habían unido personas o de páginas que habían seguido.

Los contenidos más vistos carecen de enlace

Del 12,9% restante de las visualizaciones de contenido de News Feed en los EE. UU. durante el tercer trimestre de 2021, el 11,7% provino de recomendaciones de feeds que muestran a las personas contenido de fuentes a las que no están conectados pero que según Facebook podrían estar interesados. El último 1,2% provino de productos menos comunes, como eventos. Otro dato que se repite es que la mayor parte de los contenidos que se vieron no llevaban enlaces. Sólo el 13,5% de las visualizaciones del contenido de News Feed se realizaron en publicaciones con enlaces. En el segundo trimestre de 2021, el 12,9% de las visualizaciones de contenido de News Feed se realizaron en publicaciones con enlaces.

