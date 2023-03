Las «palmaditas» de Biden a las medidas anticorrupción de República Dominicana

Se ha súper difundido sus palmaditas a las acciones de las autoridades para combatir, quizás, el flagelo que más crea pobreza en las naciones; sobre todo aquellas en vías de desarrollo.

¿Pero a quién, quiénes o a qué país se refiere el presidente de Estados Unidos? La respuesta quizá nunca la sabremos, pues como dice una frase popular en el país: «el guardia lee como quiera».

Biden habló sobre el fortalecimiento de la democracia y el debilitamiento de las autocracias en el mundo. Puso de ejemplo el esfuerzo de Angola por crear un poder judicial independiente, la iniciativa de Croacia para impulsar la transparencia gubernamental y las medidas anticorrupción de la República Dominicana.

De solo mencionar la palabra «anticorrupción» al lado de República Dominicana, una gran mayoría ha interpretado que Biden está pendiente del caso Calamar, cuya audiencia todavía está en fase de medida de coerción, la cual se ha prolongado durante casi dos semanas y se espera que este viernes a las 9:00 de la mañana se siga conociendo.

Podría ser (para esas personas que interpretan) que Biden ha estado atento a los desenlaces de los casos Coral, Pulpo, Caracol, Medusa y demás especies marítimas que están en proceso todavía, y que quizás, con el denominado caso 13, cuyo principal acusado salió absuelto, ha tenido la necesidad de dar una «palmadita» en este preciso momento.

Y es que muchos han proclamado por los distintos medios de comunicación que estos procesos han contado con el endoso de Estados Unidos, y que tales declaraciones del mandatario norteamericano, lo reafirman.

Peor aún, ha sido tan amplia la interpretación que se ha llegado a decir que Biden ha dado un respaldo al Ministerio Público dominicano, de manera puntual y directa. Sin embargo no aparece una sola cita al respecto, ni siquiera un asomo de que mencionara la palabra «Ministerio Público dominicano». ¡Qué barbaridad!

Pero esos mismos que suponen que Biden está dando una señal de «bien hecho, muchacho», han ignorado el hecho de que este también se refirió a la creación de «100 oficinas contra la corrupción a nivel local».

¿Cien oficinas contra la corrupción a nivel local?

A menos que Biden sea el único que esté enterado de que existen en el país esa cantidad de edificaciones que fungen como departamentos persecutores de la corrupción; se puede concluir sin temor alguno que definitivamente no se estaba refiriendo a República Dominicana.

De la única forma que existan «100 oficinas contra la corrupción a nivel local» en República Dominicana es que funcionen de manera clandestina. Por lo que no hay duda de que Biden no se refería al país al hablar de esos avances. Pues, simplemente no existen y ni siquiera ha estado en mente de nadie que se creen.

¿Cuáles medidas?

La única gran verdad que Biden dijo es que el país “ha modernizado su ley contra la corrupción”. Y es por eso que surge la interrogante: ¿cuál ley?, quizá se refiera a la Ley de Extinción de Dominio, promulgada el pasado 28 de julio de 2022.

Esa disposición legal promulgada por el actual gobierno implica entre otras cosas la justicia restaurativa. Un concepto nuevo en el ordenamiento, porque no solo se sanciona, sino que se restaura el daño causado; o sea, como dirían en el argot popular: «se devolverá lo robado».

Podría ser una posibilidad que Biden se estuviera refiriendo a dicha ley, sin duda alguna. Aunque también cabe la probabilidad de que el expresidente Leonel Fernández o el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se atribuyan esos elogios, pues siempre se han vanagloriado de las medidas que han implementado durante sus gestiones.

En particular, Fernández siempre ha enumerado sus logros al destacar la promulgación de la Ley de Organización de la Secretaría de Estado de Hacienda, que crea el Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado; la de Presupuesto del Sector Público; la de Tesorería Nacional; la de Crédito Público; la de Compras y Contrataciones de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones del Estado; la Ley de Dirección General de Contabilidad Gubernamental; y la Ley de Contraloría General de la República y de Control Interno. Además de iniciar la aplicación de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública.

En definitiva, solo Biden sabe a qué país se refería cuando hablaba de la lucha contra la corrupción en la Cumbre de la Democracia. Lo que sí es cierto es que cada quien va a halar la soga por la interpretación que más le convenga, aunque esta termine rompiéndose de tanta presión por la fuerza.

Fuente: el Caribe