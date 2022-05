Las películas más emblemáticas de Ray Liotta, actor que murió en República Dominicana

Ray Liotta, el actor famoso por interpretar al mafioso Henry Hill en “Goodfellas” (“Buenos muchachos”) y al beisbolista Shoeless Joe Jackson en “Field of Dreams” (“El campo de los sueños”) murió en la República Dominicana. Tenía 67 años.

Una fuente en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de República Dominicana, confirmó la muerte de Liotta y dijo que sus restos fueron llevados a la morgue Cristo Redentor. The Hollywood Reporter y NBC News citaron a representantes de Liotta quienes dijeron que falleció mientras dormía el miércoles por la noche en República Dominicana, donde estaba filmando una película.

Liotta, originario de Newark, Nueva Jersey, nació en 1954 y fue adoptado a los seis meses de un orfanato por una trabajadora municipal y un propietario de un negocio de autopartes. Aunque creció practicando deportes, incluyendo béisbol, durante su último año de bachillerato el maestro de teatro le preguntó si quería participar en una obra, a lo que accedió como diversión. Al final estudió actuación en la Universidad de Miami. Tras su graduación tuvo su primer papel prominente en el melodrama televisivo “Another World”.

Pero no fue sencillo, Liotta y Scorsese tuvieron que pelear por él, con múltiples audiciones y promesas para el estudio para que eligieran al actor que seguía siendo relativamente desconocido.

Sus últimos trabajos

Marriage Story: película dramática estadounidense de 2019 escrita y dirigida por Noah Baumbach. La cinta que fue nominada en seis categorías de los Oscar de ese año, cuanta la historia de un director de teatro y una actriz, que luchan por superar su divorcio, el cual les lleva al extremo tanto en lo personal como en lo creativo. Además de aprender a convivir para lograr una estabilidad en la vida de su pequeño hijo.

The Many Saints of Newark, una película estadounidense de drama criminal del 2021, dirigida por Alan Taylor y escrita por David Chase y Lawrence Konner, como una precuela de la serie dramática sobre mafiosos, Los Soprano. En la cinta da vida a dos personajes: «Hollywood Dick» Moltisanti y Salvatore «Sally» Moltisanti, hermanos gemelos.

FUENTE AP