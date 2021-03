Laura Merán presenta la orquesta The New York Band en su concierto virtual

Santo Domingo, RD. La periodista y destacada comunicadora de la provincia San Juan, Laura Merán estuvo presentando la noche del sábado 27 de marzo el primer concierto virtual de la popular agrupación merenguera The New York Band, en compañía de Manuel Rodríguez representante en el país de la compañía mediaXtreme LLC, organizadora del evento.

La apertura de este memorable concierto estuvo caracterizado por una figura fresca y encantadora en sus palabras, Laura Merán reconoció el esfuerzo de los equipos de trabajos tanto de nuestro país como de la diáspora dominicana de Estados Unidos, y destacó que el encuentro virtual estaba siendo dedicado luego del fallecimiento a quien era la voz oficial de la orquesta Cherito “Honrando la memoria de Cherito, la voz de un hermoso corazón te presentamos, The New York Band para el mundo”.

La periodista, Laura Merán quien tiene muchos años de experiencia en animación de eventos, maestrías de ceremonias y conductora de su espacio de televisión Laura en Sociedad, que se trasmite en su pueblo natal San Juan de la Maguana, además de la radio en nuestro país con participaciones en programas especiales para la emisora Z101. Una profesional completa que ha revolucionado la comunicación de la provincia San Juan ubicada en la región suroeste, su participación en este evento internacional confirma su calidad y proyectos futuros en la comunicación.

“The New York Band para el Mundo” un evento que mostró lo mejor de sus éxitos musicales, nuevos temas y un amplio repertorio en diferentes etapas, las trasmisiones se realizaron en nuestro país y desde la plataforma de uno de los mejores estudios de la televisión norteamericana para su transmisión por streaming para ampliar la legión de admiradores y seguidores de la agrupación en el planeta.

Tanto la producción, transmisión y administración de este concierto estuvo bajo la responsabilidad de mediaXtreme LLC, empresa creada por dominicanos, que lleva más de 15 años en el negocio de streaming, ofreciendo producciones con tecnología de punta, con los talentos de la diáspora dominicana en la urbe. Un equipo de profesionales liderado por Chery Jiménez garantizó la calidad de la puesta en escena de la nueva etapa de la orquesta.

Para este concierto, The New York Band presentó tres sencillos titulados: “Amor en silencio”, bachata pop-mex, interpretada por Irisneyda, figura icónica de la agrupación; otro sencillo: “Qué piensas Tú que yo”, un merengue, interpretado por Alexandra Taveras, otra figura icono de la banda, que jugó un rol importante entre los años del 88 al 92, que esta vez apareció como invitada especial; y el otro sencillo, una nueva versión del hit “Colé”, ahora con un nuevo título: “Mamá no quiere que yo colé”, la parte vocal interpretada por Iris y Franklin, y el rap por Rubén Ariel y Maité.

The New York Band, una de las agrupaciones tropicales más importantes del género de merengue de las últimas décadas, presentó un fructífero y emotivo reencuentro con su amplia fanaticada a nivel mundial, en sus 35 años en la música.