¡Le sienta bien la soltería! Así se ve A-Rod tras su separación de J-Lo

No es noticia que Jeniffer Lopez y Alex Rodríguez ya no están juntos. Luego de un año de rumores de separación, de idas y vueltas, la pareja anunció el 15 de abril que ya no estaban comprometidos y que incluso se llevaban mejor como amigos. “Nos hemos dado cuenta de que estamos mejor como amigos y esperamos seguir siéndolo”, escribieron en un comunicado conjunto. Sin embargo, lo sorprendente es lo bien que parece estar llevando A-Rod la ruptura.

Es que A-Rod se ha mostrado en los últimos días en una gran forma física. Incluso se nota que ha perdido algo de peso y ha ganado en musculatura, con una apariencia que se asemeja más a su imagen de pelotero de los Yankees.

https://www.instagram.com/p/CONeSiNHLPH/?igshid=100pm2mapk126

«Adiós al cuerpo de padre», presume orgulloso A-Rod en su última publicación en Instagram. La misma resalta que ha sido consistente con su entrenamiento en lo que va del año, lo que sin dudas le ha ayudado a conseguir sus objetivos.

De vuelta en los Estados Unidos, A-Rod está poniendo todas sus energías en A-ROD Corp, su compañía de bienes raíces y avanza, junto a otros socios, en su plan para desembarcar en la Liga MX, con la compra de alguna franquicia.

Y tú, ¿Crees que lo está llevando bien?

Fuente: DL