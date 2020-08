LeBron James: “La NBA no lamentará perder a Trump como espectador”

INTERNACIONAL.- El uso de la NBA como altavoz para emitir determinados mensajes no ha sentado bien en algunas esferas. No son pocos los que se han manifestado contra el hecho de que los jugadores se arrodillen durante el himno, y el propio Donald Trump criticó recientemente la acción alegando que es algo que le da ganas de apagar la televisión. Esto ha generado a su vez varias reacciones, entre ellas la de LeBron James, quien no se mostró especialmente afectado por las críticas del presidente.

“Sinceramente, no creo que la comunidad del baloncesto o la NBA lamenten perder a Trump como espectador. Creo que hablo en nombre de todos los amantes del baloncesto cuando digo que no podría importarnos menos” afirmó tras la derrota ante los Thunder. “Y esto es todo lo que tengo que decir al respecto”.

Estas declaraciones van en consonancia con las de Doc Rivers, a quien tampoco pareció importarle demasiado la actitud de Trump: “Bueno, hemos perdido a una persona. ¿Y qué? Sabemos que la justicia está de nuestro lado”.

No obstante, si bien LeBron no volvió a referirse a Trump directamente, sí habló acerca de la oportunidad que tienen los jugadores de crear concienciación de cara a las elecciones del próximo mes de noviembre: “Creo que nuestro deporte está en una posición muy bonita. Tenemos aficionados en todo el mundo a los que no solo les gusta nuestra forma de jugar, sino que también respetan el resto de cosas que tratamos de aportar y las valoran”.

“Espero que todo el mundo, independientemente de su raza, vea el liderazgo que tenemos en nuestro país y entienda que noviembre está a la vuelta de la esquina y que es un momento en que nos jugamos mucho como estadounidenses” continuó. “Si seguimos hablando acerca de cambiar las cosas a mejor, podemos hacer que suceda”.