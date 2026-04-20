Legisladores atribuyen a falta de supervisión y mantenimiento, constantes fallas en el Metro



✨



Leer resumen de esta noticia

Generado con IA · aprox. 15 seg









🎧



Escuchar este artículo

aprox. 2 min



Escuchando artículo… 0:00 / 0:00 ⏸ Pausar

⏹ Detener Analizando noticia con IA…espere un momento ✨ RESUMEN 📄 General

🔵 Punto x Punto

⭐ Lo + destacado



🔊

Escuchar resumen

Resumen generado con IA ·

Legisladores atribuyen a la falta de supervisión y de mantenimiento las constantes fallas de la línea uno y dos del metro de Santo Domingo y llaman al gobierno a dar respuesta contundente ante esta situación que genera caos e inconformidad precisamente con el medio de transporte que era considerado el más seguro y eficiente del país.

La mañana de este lunes revivió una vez más la indignación de miles de usuarios del metro de Santo Domingo, otra falla impidió que pudieran desplazarse como de costumbre.

Y esto causó preocupación entre legisladores, pues ese sistema de transporte moderno es de seguridad nacional y por tanto los parlamentarios entienden el país No se puede dar el lujo de que estas averías se conviertan en una rutina por el descuido de quienes están al frente de su correcto funcionamiento.

Los del litoral oficialista reconocen que algo anda mal y señalaron que las interrupciones constantes en el funcionamiento del metro reflejan la necesidad de implementar un programa de mantenimiento más riguroso, así como una mejor supervisión técnica para prevenir incidentes mayores.

Al menos seis ocasiones el metro ha fallado en menos de dos años. Los parlamentarios advirtieron que este tipo de averías no solo afecta la movilidad de miles de ciudadanos, sino que también representa un riesgo para la seguridad de los usuarios que diariamente utilizan este servicio.

Fuente: NT