Legisladores critican problemas de RD el Gobierno los resuelva “poco a poco” como dijo Raquel Arbaje

Diputados de la oposición han criticado las declaraciones de la primera dama de la República Raquel Arbaje, sobre que el Gobierno irá dando solución a los problemas “poco a poco”.

De su lado el representante del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández dijo que a pesar de que todo lleva un proceso ya debería notarse el cambio que prometió el Gobierno.

“No poco a poco no, todo lleva un proceso pero ya a un año y tanto y hablándonos todavía de que poco a poco, siento que los temas no terminan de resolverse”, indicó Fernández.

El también hijo del ex presidente Leonel Fernández agregó que está de acuerdo con Arbaje cuando reconoce las problemáticas que afectan el país pero le intriga la continuidad del estado de emergencia y los pocos cambios efectuados.

“Coincido con ella, ciertamente esas cosas están latentes en el pueblo dominicano en el día a día, vemos tapones que no son per se sino que de verdad están allí, vemos deficiencia en agua potable como bien ella dijo y seguridad ciudadana, la inseguridad ciudadana tampoco es percepción, es una realidad y bueno, a pesar de que estoy de acuerdo con ella lo que me intriga es ver que luego de un año y algo de este Gobierno, que aún continua en estado de emergencia dicho sea de paso, no veo muchos cambios en ese sentido”, puntualizó el diputado.

Continuó diciendo “De manera que nada, espero que sus políticas públicas, su plan de Gobierno que tanto dijeron y tanto pregonaron en su momento hablando del cambio, por supuesto que sea puesto en marcha en beneficio del pueblo dominicano”, manifestó Omar Fernández.

Otro que señaló las afirmaciones de la primera dama, fue el diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por la provincia Santo Domingo, Luis Henríquez, quien cuestionó el por qué ahora deben resolver las problemáticas poco a poco cuando al PLD le pedían soluciones inmediatas.

“Ah ahora es poco a poco, antes nos pedían soluciones inmediatas, a un Gobierno como los Gobiernos del PLD que si verdaderamente llevaron a cabo soluciones importantes en el desarrollo institucional, político, económico y social en la República Dominicana”, expresó Henríquez.

El representante del partido morado en la Cámara Baja, agregó que habría que preguntarle a la primera dama y al Gobierno, dónde están los planes prometidos en campaña.

“Lo que hay es que preguntarle a la primera dama que pasó con los planes, lo que hay es que preguntarle a la primera dama que pasó con las promesas que ellos le hicieron a este pueblo de que una vez llegado al Gobierno ellos tenían los planes, tenían la experiencia para poder ejecutarlos”, dijo el legislador.

Añadió “Más sin embargo, ahora, el Gobierno del cambio, el que ofrecía cambios sustanciales, en los problemas que hemos tenido hace mucho tiempo, hoy, ahora carecen de planes, carecen de recursos y piden hasta paciencia”, afirmó el diputado de la provincia Santo Domingo.

Estas respuestas surgen a raíz del tuit publicado la noche de este miércoles por la primera dama, Raquel Arbaje, donde admite que el país sufre varios males actualmente pero que el Gobierno trabaja “poco a poco” en las soluciones.

“Amigos: sí hay tapones, apagones, falta agua potable en cientos de lugares, hay delincuencia. Y podría citar mucho más. Lo importante es que en el Gobierno, se “está atento” y se trabaja que funcionario sea “Servidor” y no sienta que debe ser servido ni servirse “. Poco a poco”, escribió Arbaje.

