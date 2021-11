Legisladores cuestionan que se vea que organismos internacionales trazan “líneas” al Congreso Nacional

Los diputados perremeístas Darío Zapata y Amado Díaz cuestionan que se pueda tener la impresión de que, por las últimas decisiones de la comisión bicameral que estudia el Código Penal, se tenga la percepción de que los organismos internacionales trazan “líneas” al Congreso Nacional.

Se refirieron a la eliminación del párrafo II del artículo 123 sobre la “obediencia bien aplicada en el hogar” que exime a los padres de responsabilidad penal, siempre y cuando “no genere tratos crueles físicos o psicológicos”.

Amado Díaz, quien asistió en calidad de invitado durante la última reunión de la comisión bicameral, dijo que “es lamentable que se vea así que son los organismos internacionales que están trazando las pautas al Congreso”.

Cree cada familia decide cómo forma a sus hijos y quien se exceda deberá pagar por sus hechos.

Mientras que el diputado perremeísta Darío Zapata, quien integra la comisión bicameral, lamentó que varios de sus colegas “están siendo obedientes” a los intereses de los organismos internacionales e intereses particulares.

Dijo que ante “esos coñ.., esos inconvenientes”… salió “a coger un chin de aire para entrar de nuevo”, momento en que ofreció declaraciones a los periodistas.

Afirmó que los comisionados tenían un rol legislativo y que no iban a permitir que miembros de organismos internacionales como la Unicef quieran imponer una agenda al Congreso Nacional.

“Si hay que mejorar algo, lo vamos a mejorar, pero no nos vamos a dejar ni siquiera provocar de intereses de organismos internacionales que algunos legisladores están siendo obedientes”, manifestó Zapata.

En tanto que el diputado perremeísta Jesús Ogando considera que la forma como se le hable a un hijo no debe verse como violencia intrafamiliar y advierte que habrá “más delincuencia y barbaridades” al eliminar esa eximente para los padres aplicar la obediencia.

“Pero hay organismos internacionales que están interesados porque hasta en la forma en cómo usted le hable a su hijo, ya es violencia intrafamiliar y ese es el problema que nosotros los dominicanos. Tenemos una historia, tenemos una idiosincrasia. Tenemos una forma de ser y de actuar que no le podemos quitar esa facultad a los padres de dirigir sus familias y de orientar a sus hijos”, reflexionó.

Ogando dijo que no ha sido llamado por ningún representante de los organismos internacionales porque él participa en la comisión bicameral en calidad de proponente de uno de los proyectos de leyes del Código Penal objeto de estudio, razón por la que no puede votar.

“Yo soy proponente de uno de los proyectos, pero no soy miembro de la comisión. Por lo tanto, ellos saben a quiénes contactar. Yo tengo voz en la comisión, pero no tengo voto. Me imagino que a quienes ellos han contactado… son miembros de la comisión”, expresó.

Fuente: DL