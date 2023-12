Legisladores de la oposición en desacuerdo con la aprobación del proyecto de ley de presupuesto

Send an email

Luis Henríquez, vocero del bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana, dijo que presentará un informe disidente a la aprobación del proyecto de ley de presupuesto, según el legislador, este presupuesto es el más deficitario en la historia.

“Este presupuesto no fue discutido en ninguna de sus partes, estos funcionarios del PRM vinieron hoy a no escuchar a nadie, sino a aprobar un presupuesto que no fue ponderado por ninguno de los sectores sociales ni por los miembros de este Congreso Nacional”, afirmó Henríquez.

El diputado peledeista explicó que el presupuesto no puede ser siquiera discutido porque el mismo contempla una ampliación adicional para el estado debido al contrato con Aerodom, el cual aún no ha sido aprobado por el Senado.

“No es posible conocer el presupuesto cuando en el Senado aún no se ha conocido la adenda que sometió el presidente de la República con el contrato de Aerodom, no es posible y vamos a consultar con nuestros partidos políticos para ver qué decisión vamos a tomar”, aseveró el legislador.

De igual forma, mencionó que es posible que tengan que abandonar el Congreso para que “el partido de gobierno pueda gobernar solo y legislar solo”.

Así mismo, el diputado Radhamés Camacho Cuevas señaló que el presupuesto no debe de ser aprobado porque el mismo cuenta con 21 adendas que son inciertas.

“Se están negando a reconocer que la ley de presupuesto es una ley orgánica, la cual se expresa, para la aprobación, en las dos tercera parte de los presentes”, explico Camacho.

La Fuerza del Pueblo

Al igual que los peledeistas, la diputada por la Fuerza del Pueblo, Yuderka de la Rosa, mostró su descontento con la aprobación del proyecto de ley afirmando que el gobierno ha comprado a varios legisladores para obtener mayoría en el Congreso.

“Como ellos han construido una mayoría comprada, que todo el mundo lo sabe; porque si en un colegio se compran las elecciones imagínese desde aquí; un diputado que tenga principio y mérito y de la noche a la mañana amanece con otro principio, ustedes saben a qué se debe eso”, afirmó la diputada.

Además, explicó que los legisladores del partido oficialista desacatan toda ley y toda norma, debido a que necesitan los fondos del presupuesto para las elecciones.

Visita del Director de Presupuesto

El director de presupuesto, José Rijo Presbot, informó que se hicieron precisiones sobre el mandato de la Ley Orgánica de Presupuesto, 423-06.

Al ser entrevistado por periodistas, Presbot sostuvo que una de las aclaraciones es que no se podía incluir los recursos de la adenda para gastos porque el contrato que genera esa fuente todavía no se había aprobado en el Senado.

El presupuesto

La iniciativa de desarrollo sometida por el Poder Ejecutivo asciende a un billón 371,992.8 millones de pesos con una adenda derivada de la renegociación del contrato de concesión de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) que estipula un pago al Estado de US$775 millones en el 2024 por derecho a operación.

Fuente: N Digital