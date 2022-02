Legisladores de oposición y oficialistas opinan sobre la medida tomada por Abinader ante el COVID

SANTO DOMINGO.- Legisladores de distintas bancadas manifestaron su posición con relación a la decisión tomada por el presidente Luis Abinader de eliminar las restricciones ante el Covid-19 en el país.

El senador de Pedernales por la Fuerza del Pueblo (FP) Dionis Sánchez, expresó que tanto él como su partido se sintieron sorprendidos por la decisión tomada por el mandatario, pese a las informaciones previas por parte de las autoridades de Salud.

“Todos fuimos sorprendidos con el anuncio del señor presidente de la República, e inclusive horas antes un ministro de Salud había dicho que se mantenían todas las medidas, a pesar de bajar la intensidad por el Covid y en la noche fuimos sorprendidos por las declaraciones del presidente”, manifestó.

Asimismo expresó estar de acuerdo con la medida, si el mandatario considera que es realmente el momento de flexibilizar y no por otras razones.

“No porque esté bajando la popularidad de Abinader; no porque haya un momento que haya que tomar medidas que controle el disgusto de la población por los altos costos; no porque los combustibles no dejan de bajar; no porque los productos ferreteros siguen subiendo y no porque la inflación no podemos controlarla, esperamos que realmente su decisión sea basada en la realidad que vivimos hoy en día y que finalmente se acerca el final de la pandemia”, afirmó el legislador.

Por su lado el diputado reformista Máximo Castro Silverio, consideró como “peligrosa” la decisión del mandatario, ya que entiende que la nueva norma no fue tan bien consensuada.

“Realmente es peligroso porque todavía hay gente que se están infectando, todavía no ha desaparecido, de todas manera yo hubiera dejado un tiempito más y hubiera fortalecido de que la gente acudiera más a la vacunación, que todo el mundo ha hecho un esfuerzo para eso” no fue una decisión bien pensada”, consideró.

El legislador exhortó a los ciudadanos a protegerse y a cuidar a los demás ciudadanos.

Por su parte el diputado por el PLD, Luis Manuel Henríquez, consideró que el presidente Abinader gobierna para las redes sociales y para la reelección.

“Este es un presidente que gobierna para las redes sociales y ahora se le ha agregado otro dato, también gobierna para la reelección, buscando siempre tener rating. Mas sin embargo no es eso lo que en días pasado habían dicho los directores del Ministerio de Salud Pública de que iban a iniciar la vacunación a los niños y jóvenes en los centros educativos”, asintió.

Mientras que el diputado por el PRM Nidio Encarnación consideró como oportuna la medida tomada por el Gobierno y rechazó improvisación en la decisión.

“Yo entiendo que sí, que dada esa realidad se hacía necesario que la Republica Dominicana pudiese tomar ya esa medida, otros países ya la han tomado, Dinamarca, Suecia, Holanda y Reino Unido, porque ha ido mejorando esas condiciones”, añadió el dirigente oficialista.

Asimismo destacó que RD posee el nivel de mortalidad y positividad más bajos, lo cual entiende esto favoreció al momento de tomar la iniciativa.

De su lado el diputado por la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, consideró que el anuncio del mandatario, pudo haberlo anunciado el ministro o el vocero del Ministerio de Salud, con indicadores de como está el Covid-19 en el país, ya que entiende que el Gobierno ha tomado una gran cantidad de dinero prestado para comprar vacunas y enfrentar la pandemia.

