Legisladores del PLD buscan pasar factura al PRM y no asistir a discurso de Abinader

Legisladores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) también podrían no estar en el discurso de juramentación del próximo presidente de la República Luis Abinader.

Los legisladores peledeístas están en esa onda luego de que el presidente Danilo Medina anunciara a través del Ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, que se acordó un protocolo para el mandatario entregar la banda presidencial a Abinader en el despacho del presidente del Senado y no acudir al salón de la Asamblea Nacional para mantener el distanciamiento social por la pandemia.

El PLD obtuvo 76 diputados y 6 senadores en los pasados comicios, que de ausentarse dejarían muchos espacios vacíos en un salón que será reducido a la mitad de los asientos por prevención del COVID-19.

Desde ya, legisladores salientes como el senador Charles Mariotti han dejado a entrever que los asambleístas peledeistas le estarían pagando con la misma moneda a los perremeístas, ya que publicó en su cuenta de Twitter una noticia de la toma de posesión de 2016 en la que los legisladores del Partido Revolucionario Moderno, PRSC, Frente Amplio y Alianza País no estuvieron en la juramentación del presidente Danilo Medina alegando violaciones a la transparencia y equidad del proceso electoral.

Los peledeístas también se quejan de que Abinader nunca reconoció la victoria del presidente Danilo Medina en las elecciones de 2016.

“Hoy por hoy, mi pasión primaria es no coronarme. Fumo,bebo, hipertenso, y con dos trombosis, pero, no olvido que todavía al sol de hoy @luisabinader no ha reconocido la victoria de @DaniloMedina del 2016. Acepto malos deseos, maldiciones e improperios”, publicó el senador de Monte Plata.

Pasarán a Fuerza del Pueblo

Entretanto, crece el rumor de que varios legisladores del PLD pasarán a la Fuerza del Pueblo, entre ellos unos dos senadores y varios diputados.

Ya el senador Dionis Sánchez publicó en sus redes la información de que su equipo político apoyará a la Fuerza del Pueblo porque “no tienen nada qué hacer en el PLD.

Otros senadores vinculados al expresidente Leonel Fernández es Franklin Peña de San Pedro de Macorís, y el senador de San Juan, Félix Bautista.

Por: DL