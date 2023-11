Legisladores del PLD critican posición del canciller ante misión en Haití

Send an email

Legisladores de oposición criticaron este jueves las declaraciones ofrecidas por el canciller de la República, Roberto Álvarez, quien asegura que la frontera está en orden y que Kenia está a la espera de los términos de referencia y los fondos para desplegar alrededor de mil efectivos hacia Haití con el fin de que se haga una realidad en la mayor brevedad posible.

Ante estas afirmaciones, la diputada por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Rosa Hilda se mostró en desacuerdo y enfatizó que el pueblo dominicano está conciente de que la situación en Haití no está controlada.

“Eso es la más grande mentira que yo haya podido escuchar hoy, todo el país sabe que eso no está controlado, todo el país sabe que tenemos un presidente que recula para atrás, que en la toma de acciones no está conformada con los diferentes actores, no se concensúa nada”, expresó Rosa.

En tanto que el diputado del PLD, Luis Henrìquez consideró que el canciller “ha fracasado en las políticas de relaciones con Haití”, por lo que dijo no confiar en las declaraciones ofrecidas por el diplomático.

“Lamentablemente tenemos un canciller que ha fracaso en las politicas de relaciones con Haití…no manejo ese crédito de esas declaraciones del canciller de la República”, indicó el diputado.

La mañana de este jueves, el ministro de Relaciones Exteriores (MIREX), Roberto Álvarez, sostuvo un encuentro en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, tras ser invitado para a los fines de intercambiar impresiones sobre la problemática que viene suscitando en la frontera de República Dominicana con Haití, por la construcción del canal en el lado haitiano del Río Dajabón o Masacre.

En la reunión, el canciller destacó que los recursos para el envío de una fuerza multinacional a Haití, deben salir de la comunidad internacional con mayor interés de la estabilidad en el país vecino.

“Esos recursos tienen que salir sobre todo de los países de la comunidad internacional que más interés tienen de la estabilidad en Haití”, sostuvo el canciller al ser abordado por periodistas en el Congreso Nacional.

Fuente: N Digital