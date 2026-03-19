Legisladores favorecen horario de entrada a las escuelas y regulación de uso de equipos tecnológicos

Legisladores de diferentes bancadas favorecieron este jueves las medidas adoptadas por el ministro de Educación en torno al horario de entrada de los estudiantes y la regulación del uso de equipos tecnológicos en las aulas, al considerar que contribuirán a mejorar la concentración y el rendimiento académico.

Así lo confirmó el diputado por la Fuerza del Pueblo, Felix Michael quien valoró la medida, ya que a su entender esto evidencia las faltas en las políticas públicas en el Minerd.

“Eso pone en evidencia que efectivamente existían faltas en las políticas públicas en el Minerd y y que bueno que se tomen estas medidas para que el estudiante esté más focalizados”, sostuvo al ser abordado por la prensa.

Mientras que el diputado por el Partido de la Liberación Dominicana, Mayobanex Martínez, manifestó su total respaldo a la nueva medida, resaltando que su partido fue quien inició con implementar este tipo de acciones al establecer la tanda extendida.

“Nosotros estamos de acuerdo y el Partido de la Liberación Dominicana fue el que implementó con el 4% las tandas extendidas, es decir que todo lo que tienda a fortalecer la educación nosotros lo apoyamos si hay que extenderla eso es factible y positivo”, indicó el legislador.

Asimismo, la diputada por el Partido Revolucionario Moderno, Carolin Mercedes, resaltó que a través de estas medidas los estudiantes tendrán más tiempo para capacitarse.

“Lo veo de forma positiva porque así los niños tienen más tiempo para estar en las escuelas capacitarse y educarse mientras sus padres están enfocados en las labores de su trabajo. RD está avanzando en tema educativo”, manifestó Mercedes.

Además, el diputado por el PRM, Moisés Ortiz, valoró como “grandioso” la decisión del Minerd.

“Lo que Educación está implementando hoy día para nosotros es algo grandioso, por el hecho de que hay políticas que se han implementado y no han sido factibles”, dijo Ortiz.

El diputado por el PRM. Fausto Domínguez, puntualizó que desde hace tiempo han hecho un llamado para limitar el uso de la tecnología en los estudiantes, por lo que valoró como positiva y atinada la medida.

“De manera correcta hace tiempo que nosotros venimos hablando que hay que limitar a estos jovenes del uso del celular y la tablet si no es con fines educativos positivo y muy atinada esa propuesta y en cuanto a extender el horario positivo le quita un peso a los padres”, expresó el legislador.

El pasado martes el Ministerio de Educación dispuso que a partir de las 6:30 de la mañana, los centros educativos del país deberán abrir sus puertas para recibir a los estudiantes que utilizan el Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE).

La medida tiene como objetivo garantizar la seguridad de los estudiantes y evitar que permanezcan expuestos en la vía pública sin supervisión, asegurando un entorno protegido desde el momento en que descienden del autobús.

Fuente: N Digital