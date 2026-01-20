Legisladores responden a criticas de la iglesia católica por impunidad en casos de corrupción
El debate entre la iglesia y los legisladores refleja tensiones sobre la gestión de la corrupción.
Santo Domingo.– Ante la preocupación de la Conferencia del Episcopado Dominicano por los actos de corrupción que afirman han impedido el acceso a medicinas y vulnerado derechos fundamentales de muchos enfermos, legisladores instan a que la impunidad deje de ser la respuesta a estos casos. Otros, en cambio, llaman a confiar en la Justicia.
Mientras la justicia conoce uno de los presuntos casos de corrupción más sensibles del país: Senasa, la Conferencia del Episcopado sitúa el mal manejo de recursos como parte del eje central de su Carta Pastoral anual.
Reacciones políticas frente a los casos de corrupción
Diputados de la oposición esperan que la falta de consecuencias deje de ser la respuesta a estos casos y señala que la manera en que se han intensificado los métodos para desviar fondos del Estado, afectando a los sectores más vulnerables, genera serias dudas sobre los mecanismos de control y fiscalización estatales.
Los obispos denunciaron que la corrupción se manifiesta en la negación de medicamentos a enfermos, en la impunidad frente a la delincuencia y en decisiones que priorizan intereses económicos sobre la dignidad humana, y reclamaron que la justicia actúe «sin privilegios para nadie», de acuerdo con la magnitud del daño causado a la sociedad.
Además de la corrupción, el Episcopado lamentó otras crisis nacionales como la violencia intrafamiliar, la inseguridad ciudadana, el aumento de muertes en accidentes de tránsito, la exclusión social y el abandono de jóvenes atrapados por el crimen y las drogas.
Fuente: SIN
