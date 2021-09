Leonardo Faña se libra de ir a juicio; juez dicta auto de no ha lugar

El juez Daniel Nolasco decidió este viernes que Leonardo Faña, acusado de agredir sexualmente a una compañera de trabajo, no tendrá que ir a juicio de fondo.

Tras conocer la audiencia preliminar, el magistrado de la instrucción especial dictó auto de no ha lugar a favor del exdirector del Instituto Agrario Dominicano (IAD).

En la resolución, el juez precisó que que las evidencias del Ministerio Público resultan insuficientes para justificar la probabilidad de una condena en un jucio de fondo.

«Los elementos probatorios de la acusacion formulada quedan todatos de precarización e inconsistencia», explicó.

Además, el magustrado dispuso el levantamiento de las medias de coerción consistente en garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica.

Con esto, Faña se libró de ser juzgado por las imputaciones que le hizo el Ministerio Público.

De acuerdo al Código Procesal Penal, el juez dicta auto de no ha lugar por varias razones, por ejemplo, cuando el hecho no se realizó, no fue cometido por el imputado o la acción penal se ha extinguido.

El dirigente político agradeció a todos lo que le apoyaron y dijo que seguirá trabando para ayudar a los ciudadanos. Además, de colaborar con el presidente Luis Abinader.

De su lado, los fiscales encargados del caso dijeron que analizarán la sentencia para decidir si recurren en apelación.

A la salida de la Corte de Apelación decenas de personas esperaban a Faña y comentaron a vociferar alegres por el auto de no ha lugar.

La querella contra Faña fue interpuesta en enero. Aunque la mujer la desestimó, el Ministerio Público continuó la acción penal de oficio y el político fue sometido a la justicia.

En principio le impusieron prisión preventiva, y un mes después, tras apelar, le variaron la medida de coerción por una garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica.

Fuente: EL Caribe