Leonel: Abinader debe explicar de dónde sacará recursos para hacer “megaproyectos anunciados”

El expresidente de la República y presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, consideró la tarde de este sábado que el mandatario Luis Abinader está en la obligación de “explicar” a la población de dónde el Gobierno sacará los recursos económicos para realizar “los megaproyectos anunciados”.

“Los megaproyectos anunciados, si pueden realizarse, fabuloso. Hay que explicar, sin embargo, costos y de dónde saldrán los recursos”, dijo en un mensaje colgado en su cuenta de Twitter en el cual entiende que en su discurso de rendición de cuentas el gobernante hizo un gran esfuerzo para llevar aliento y optimismo al país, “en medio de la actual crisis”.

Aunque no se originó en este gobierno, dicha crisis no puede ocultarse. El año pasado la economía cayó un 6.7%, la caída más baja desde 1965. La economía en dólares no se recuperará hasta el 2024, agregó Fernández en otro de los post que puso en su cuenta.

Fernández expuso que el endeudamiento del país es de alrededor de un 70% del Producto Interno Bruto (PIB” y que en estos momentos “la población está sufriendo un alza desproporcionada de los precios”

Otros factores negativos que entiende inciden en la crisis que atraviesa el país es el desempleo, el cual dijo que “se mantiene alto”.

“Queremos ser optimistas, pero necesitamos acciones concretas”.

Obras prometidas por Abinader

Entre las obras prometidas por el presidente Abinader en su primer discurso de rendimiento de cuentas, está construir un centro tecnológico en el país que se denominará DR Silicon Beach, un a verja divisoria en algunas zonas de la frontera entre Haití y el país.

También cambiar por unidades de guaguas los carros de concho de las rutas del transporte público, así como hacer hospitales en Juana Méndez para que los nacionales haitianos se atiendan por allá y no crucen al país, entre otras cosas.

Fuente: DL