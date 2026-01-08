Leonel aboga por una salida pacífica y dialogada a la crisis venezolana

La única vía legítima y sostenible para superar la crisis venezolana es el diálogo político y la solución pacífica, sin injerencias militares ni imposiciones externas. Con ese planteamiento como eje, el expresidente Leonel Fernández fijó posición sobre los recientes acontecimientos en Venezuela, al tiempo que cuestionó la escalada de tensiones y la intervención armada extranjera como mecanismos para resolver conflictos internos.

Durante un mensaje al país, Fernández advirtió que cualquier acción militar, además de provocar sufrimiento humano, amenaza con desestabilizar a toda la región. A su juicio, la historia reciente de América Latina demuestra que la violencia externa no conduce a la democracia ni a la paz, sino a escenarios más complejos y dolorosos.

Por ello, insistió en que la comunidad internacional debe apostar por salidas negociadas que preserven la vida, la soberanía y la convivencia entre los pueblos.

En su declaración, el líder de la Fuerza del Pueblo situó el origen inmediato de la crisis en el cuestionamiento a la legitimidad de las elecciones presidenciales venezolanas de julio de 2024.

Recordó que, en su condición de observador electoral, consideró improcedente proclamar un ganador sin la presentación de las actas de escrutinio, posición que —subrayó— no fue antojadiza, sino fruto de consultas con expertos electorales de las Naciones Unidas, el Centro Carter y asesores internacionales de reconocido prestigio.

«Podemos decir, con toda modestia, que fuimos de los primeros en diagnosticar la crisis de legitimidad que había surgido como resultado del proceso electoral y haber ofrecido un camino de diálogo, de paz y de concordia para su solución» Leonel Fernández Expresidente de la República Dominicana “

Desde esa evaluación temprana, Fernández afirmó haber propuesto un diálogo político interno entre venezolanos, orientado a la reconciliación y a la estabilidad democrática. Sostuvo que, de haberse atendido esas recomendaciones, compartidas posteriormente por otros observadores, se habría evitado el agravamiento del conflicto y el escenario de confrontación actual.

El exmandatario dominicano también defendió una visión de la democracia que no se limita al discurso, sino que se sustenta en principios como la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y el respeto al derecho internacional.

En ese marco, rechazó el uso o la amenaza de la fuerza contra la integridad territorial de cualquier Estado, al tiempo que respaldó el multilateralismo como espacio natural para la resolución de controversias.

Lamenta que RD no centro de diálogo

Fernández lamentó que la República Dominicana haya perdido, en la coyuntura actual, la oportunidad de desempeñar un rol activo como facilitadora del diálogo regional, recordando experiencias pasadas en las que el país sirvió de escenario para soluciones diplomáticas en América Latina.

A su entender, la región necesita hoy más que nunca espacios de mediación y consenso, no alineamientos automáticos que profundicen las divisiones.

«Somos del criterio de que toda controversia entre Estados debe resolverse en el marco de la Carta de las Naciones Unidas y en el ámbito regional, por la Organización de los Estados Americanos. « Leonel Fernández Expresidente dominicano “

Al repasar su relación con Venezuela, el dirigente político destacó que durante casi un cuarto de siglo ha participado en iniciativas de mediación y observación electoral, siempre —según afirmó— con una conducta imparcial y orientada a la paz. Ese compromiso, dijo, responde también a una deuda histórica con un país que acogió a líderes dominicanos en tiempos de exilio y apoyó la lucha democrática en la República Dominicana.

Fernández concluyó con un llamado a la sensatez, la tolerancia y el entendimiento, exhortando a que Venezuela recupere un camino de libertad, justicia y democracia, mientras instó a la comunidad internacional a privilegiar la palabra sobre las armas.

