Leonel acusa PRM de comprar elecciones con fondos SeNaSa

VILLA ALTAGRACIA.– El expresidente y presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, acusó al PRM de utilizar fondos públicos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) para “comprar elecciones”.

Durante un acto de juramentación de nuevos miembros, sostuvo que el PRM no gana procesos electorales por respaldo popular, sino mediante el uso indebido de recursos del Estado.

“Ellos no ganan elecciones, ellos compran elecciones. Ya ustedes ven que en el expediente de SeNaSa todos acusan diciendo que ese dinero era para financiar la campaña del PRM”, afirmó.

Recordó que, mientras la Fuerza del Pueblo se planteaba como meta afiliar dos millones de ciudadanos en todo el país, el partido de gobierno respondía con una incorporación masiva de personas al sistema de SeNaSa, acompañada de propaganda política a escala nacional.

“Eso dio lugar a la corrupción y al uso de fondos públicos para financiar la campaña”, expresó.

Fernández también abordó las demandas sociales de las comunidades de La Cuchilla y Medina, tras sostener contacto directo con jóvenes y productores agrícolas de la zona.

Relató que, al cruzar el puente Madrigal, fue recibido por una multitud que le solicitó una solución vial que permita acceder a la autopista sin afectar sus actividades productivas.

Asumió compromisos concretos de obras prioritarias para los distritos municipales de La Cuchilla y Medina, en Villa Altagracia.

LOS JURAMENTADOS