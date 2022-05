Leonel afirma desde el Gobierno quieren “acomodar la Constitución porque las encuestas no le dan”

SANTO DOMINGO.- El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, afirmó el miércoles que el partido de gobierno quiere cambiar la Constitución “porque los números de las encuestas no le dan”, por lo que dijo que, la Carta Magna de un país no se puede acomodar a las encuestas de un partido.

Fernández participó en el almuerzo de los medios de comunicación del Grupo Corripio y, respondiendo a preguntas de los periodistas sobre su posición ante la propuesta de reforma expresó que: “en el 2020 el PRM ganó con el 52 % y por qué quieren bajar. Ah porque los números no le dan. Entonces quieren acomodar la Constitución a sus encuestas y eso no puede ser. Un país no puede estar cambiando la Constitución porque las encuestas no le den a un partido, eso sí es debilitar las instituciones democráticas de un país”.

Hizo estas declaraciones tras sacar a relucir el hecho de que la vicepresidenta del partido oficialista declaró públicamente que en esta reforma debía ser cambiado el requisito de 50 % para ganar elecciones (presidenciales).

Sostuvo que “hay cosas que se ven y cosas que no se ven”.

Según su conversación con los miembros de la prensa, en este caso la intención real de los aprestos de reformar la Constitución es acomodarla a los resultados que ofrecen las últimas encuestas publicadas, que muestran disminución de la preferencia de la población por el partido de gobierno y sus líderes.

Leonel Fernández negó de manera enfática que tenga miedo de una reforma a la constitución.

“El que promovió la reforma constitucional más radical que ha tenido este país he sido yo, el que menos miedo le puede tener soy yo”, declaró.

Sin embargo explicó que, la manera en que se hizo esta reforma fue bajo un proceso riguroso de consultas. “¿Cómo lo hicimos? Durante dos años convocamos a todo el país, organizaciones cívicas, culturales, áreas deportivas, académicas, partidos políticos. Una comisión de 15 juristas especialistas en temas constitucionales, asesoría internacional presidida por el actual presidente del Tribunal Constitucional de España”, señaló el expresidente de la República.

Siguió puntualizando sobre los detalles del proceso diciendo que: “En esa discusión democrática, participativa, logramos la constitución del 2010, considerada una de las constituciones de mayores condiciones, de más calidad en Iberoamérica; dicho por juristas internacionales, por tanto, si alguien no le tiene miedo soy yo”.

