Leonel apoyó a Danilo porque no vio «maldad» en él

Leonel Fernández aseguró que apoyó a Danilo Medina porque no vio «maldad ni nada maligno» en él ni en sus seguidores. Y manifestó que solo hizo lo que le correspondía como presidente de Partido de la Liberación Dominicana.

Consultado sobre si fue «un error» apoyar a Danilo, Leonel contestó. «Yo sólo hice lo que tenía que hacer. A pesar de que nuestros seguidores querían mi reelección y buscaron los dos millones de firmas, la Constitución me lo prohibía y estaba consciente de que no se me permitía seguir con ese mandato», respondió consultado sobre el tema en una entrevista concedida por el exmandatario a Alofoke Radio Show.

Agregó que es un convencido de que «para que la Constitución prevalezca hay que respetarla. Usted no puede cambiar las reglas del juego a su favor. Eso no es correcto. Entonces, como no me correspondía, no podía hacerlo» enfatizó sobre por qué apoyó a Danilo Medina. «Si yo hubiese querido, lo hubiera hecho. Y hubieramos ganado».

Increpado sobre por qué no apoyó a otro candidato, insistió Leonel. «Lo que me interesaba era mantener la unidad del partido (de la Liberación Dominicana). Y yo sé que si no era él, el partido se hubiera dividido en aquel entonces. Tampoco tenía por qué sospechar las cosas que después ocurrieron (en su gobierno). Nunca vi maldad ni nada maligno en él o en sus seguidores. Era un compañero de partido».

FUENTE: EL CARIBE