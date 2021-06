Leonel: «En todos los gobiernos… aparece una que otra persona que incurre en actos delictivos»

El expresidente de la República, Leonel Fernández, dejó claro que en todos los gobiernos del pasado han existido casos de corrupción, tras ser consultado sobre los actos a los que han sido vinculados sus excompañeros del Partido de la Liberación Dominicana.

«Se sabe que en todos los gobiernos, absolutamente en todos los del pasado, en todos aparece una que otra persona que incurre en actos delictivos en detrimento del erario público. Pero cuando ves cosas de esa magnitud pues sin duda alguna crea preocupación», expresó.

De igual manera, refiriéndose al pedido hecho por Frente Amplio para remover la inmunidad que tiene el expresidente de la República, Danilo Medina, por ser miembro de Parlamento Centroamericano (Parlacen), Fernández dijo que el pasar a formar parte de esta entidad es algo automático y por ley.

«El que los expresidentes ocupen el cargo de parlamentarios centroamericanos es algo establecido por la ley… No es un refugio a la inmunidad, es lo que corresponde, pura y simplemente», sostuvo.

Canasta básica

Leonel aconsejó al actual Gobierno subsidiar productos de la cansasta básica para evitar la subida de precios.

Fernández explicó que la subida de los precios se debe a un fenómeno global provocado por países como los Estados Unidos donde los efectos de la crisis han provocado una mayor demanda de productos y por ende un aumento de los costos de productos.

«Yo le aconsejaría al Gobierno actual, no me están pidiendo consejos, pero en representación del interés popular me atrevería a sugerir que para evitar un incremento del pan y otros productos encima de la canastas familiar el gobierno asuma el subsidio a esos productos», indicó el también presidente de la Fuerza del Pueblo, luego de asistir a un reconocimiento póstumo en el Senado del catedrático Jimmy Sierra.

Sobre el efecto internacional en la subida de precios, Fernández explicó que Estados Unidos realizó una inversión de más de 6 trillones de dólares, lo que trajo consigo un incremento en la demanda de producto y por ende de los precios del petróleo, el maíz, el trigo, la soya y otros.

«Es un fenómeno económico que nos viene desde fuera y nos impacta a República Dominicana y a todo el mundo», puntualizó.

Fuente: https://listindiario.com/la-republica/2021/06/17/675407/leonel-en-todos-los-gobiernos–aparece-una-que-otra-persona-que-incurre-en-actos-delictivos