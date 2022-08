Leonel enfrenta a Abinader por comparación de costos de obras: Es una “grosera manipulación”

Santo Domingo, RD

El presidente del Partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, catalogó como una “grosera manipulación” comparar el costo de obras de su gobierno con las que la administración de Luis Abinader tiene pensadas ejecutar.

“Es una manipulación grosera comparar obras construidas y funcionando con picazos y promesas incumplidas. Se trata de la diferencia entre el mito y la realidad”, expresó el exmandatario al exponer su posición oficial sobre el ofrecido por Abinader la noche del martes.

“Además, el metro es utilizado por 110 millones cada año, eso lo hicimos nosotros no la obra del PRM”, indicó con énfasis el expresidente de la República.

Fernández puso como ejemplo la remodelación del hospital Padre Billini, que según explicó, se proyectó en unos 800 millones de pesos y terminó por encima de los 2 mil millones de pesos.

“El gobierno proyecta unos presupuestos que ellos mismos incumplen porque se les triplica; estas ficciones que celebran de comprar con lo que existe con lo que no existe; primero tienen que realizar obras, presentarlas y luego discutimos, no podemos discutir con lo que no existe”, señaló.

Fernández dijo además que el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) es caracterizado por el “síndrome de los picazos y de obras sin realizar” al referirse a distintas infraestructuras viales que el actual mandatario ha anunciado en diferentes partes del país.

También criticó el hecho de que Abinader anunció 62 mil soluciones a la población con la construcción de viviendas pero, hasta la fecha, el Estado solo ha entregado 28 mil viviendas, de las cuales se han entregado 215 viviendas entre Los Alcarrizos y Azua.

Asimismo, afirmó que Abinader prometió construir una red oncológica y de traumatología, así como la construcción de tres ciudades sanitarias, indicando que estas obras no están materializadas, resaltando que “muchos hospitales públicos han caído en deterioro “.

Igualmente catalogó como el “mayor fracaso” de esta gestión el incremento de algunos productos de la canasta básica, citando un aumento de un 40 por ciento en el arroz, un 50 por ciento en el pollo, un 40 por ciento en los huevos y un 75 por ciento en el azúcar.