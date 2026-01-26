Leonel Fernández acusa al PRM de usar fondos de Senasa para «comprar elecciones»

El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, acusó este domingo al oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) de utilizar fondos públicos del Seguro Nacional de Salud (Senasa) para financiar campañas políticas y «comprar elecciones«.

La pasada gestión del seguro estatal está acusada de un fraude por más de 15 mil millones de pesos. Varias personas están presas de manera preventiva, como medida de coerción.

Durante un acto de juramentación de nuevos miembros de la FP en Villa Altagracia, Fernández aseguró que el partido de gobierno no obtiene victorias electorales por respaldo popular, sino mediante el uso indebido de los recursos del Estado.

«Ellos no ganan elecciones, ellos compran elecciones. Ya ustedes ven que en el expediente de Senasa todos acusan diciendo que ese dinero era para financiar la campaña del PRM«, expresó el exmandatario conforme a una nota de prensa suministrada por la organización política.

El opositor recordó que, mientras la Fuerza del Pueblo se trazaba la meta de afiliar dos millones de ciudadanos, el gobierno impulsaba una incorporación masiva de personas al sistema de Senasa, acompañada —según afirmó— de propaganda política a nivel nacional.

«Eso dio lugar a la corrupción y al uso de fondos públicos para financiar la campaña», sostuvo.

Críticas al gobierno

Al referirse a la situación nacional, Fernández afirmó que el país atraviesa un desgaste evidente del actual gobierno, reflejado en un creciente malestar social. Sostuvo que no se trata solo de un problema ético, como han advertido sectores de la Iglesia, sino también de ineptitud e ineficacia en la gestión pública.

Como ejemplo, citó el colapso de techos en hospitales en construcción y en funcionamiento en provincias como Azua, San Francisco de Macorís y San Cristóbal.

«Un hospital en construcción se desploma antes de terminarse, y hospitales en servicio se les cae el techo. Este es un gobierno al que se le viene cayendo el techo todos los días», sentenció.

Juramentaciones

En el marco de la actividad, Fernández encabezó la juramentación de decenas de nuevos integrantes de la Fuerza del Pueblo provenientes de los distritos municipales de La Cuchilla y Medina, entre ellos exautoridades locales, dirigentes comunitarios, líderes religiosos y productores agrícolas.

De acuerdo a la nota de prensa, entre los juramentados en La Cuchilla figuran José Luis Nivar (Chulo Pelota) y Teófilo Nivar, exsíndicos del distrito; Fanel Sánchez, secretario general del PLD en la demarcación; Ángel Miguel Díaz, ex presidente del PRD; así como empresarios y líderes comunitarios como Domingo Suero y Petronila Díaz.

En el distrito municipal de Medina, se destacó la incorporación de dirigentes encabezados por Juan Pablo Nivar Brito (Rodolfo), presidente del PLD en esa localidad, junto a miembros del Comité Central, vocales municipales y líderes intermedios, consolidando —según la organización— un bloque político que fortalece la estructura de la Fuerza del Pueblo de cara a los próximos procesos electorales.