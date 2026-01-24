Leonel Fernández cuestiona gestión del PRM y alto costo de la vida

El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, afirmó que el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha fracasado en aspectos fundamentales para la vida de la población, al denunciar el encarecimiento de la canasta básica, deficiencias en el sistema de salud y fallas en la supervisión de obras públicas.

Fernández sostuvo que garantizar el acceso a los alimentos es una responsabilidad esencial del Estado, pero advirtió que las familias dominicanas atraviesan una situación crítica debido al aumento sostenido de los precios. Indicó que productos de consumo diario como el plátano, los huevos y el aceite han registrado alzas constantes, mientras los salarios permanecen estancados.

“En los cinco años de gobierno del PRM, la canasta familiar se ha incrementado en 14 mil pesos. Hoy cuesta RD$14 mil más que en el año 2020”, enfatizó.

El dirigente político explicó que este incremento ha reducido de manera significativa el poder adquisitivo de los hogares, empujando a miles de familias a un escenario de incertidumbre económica. A su juicio, el alto costo de la vida se ha convertido en una de las principales causas de malestar social en el país.

En relación con el sistema de salud, Fernández calificó como una “catástrofe” la situación del Seguro Nacional de Salud (Senasa), al asegurar que la institución ha sido debilitada, afectando principalmente a los sectores más vulnerables. Señaló que esta situación limita el acceso oportuno a servicios médicos y medicamentos.

Asimismo, alertó sobre problemas de seguridad en las construcciones públicas, especialmente en hospitales, al citar el desplome de techos en centros de salud en proceso de construcción o remodelación, como el caso de un hospital en Azua y otros incidentes recientes, lo que, según afirmó, evidencia una grave falta de supervisión y control de calidad.

Fernández sostuvo que la combinación del alto costo de los alimentos, la precariedad en los servicios de salud y las fallas en las obras públicas ha generado un creciente descontento ciudadano.

FUENTE: N DIGITAL