Leonel Fernández dice no le responde a Margarita Cedeño porque ella no está a su mismo nivel

El candidato presidencial del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, afirmó hoy que no se refiere a Margarita Cedeño, candidata vicepresidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), porque están en niveles distintos, refiriéndose así a la competencia político electoral que libran.

Al ser cuestionado por qué mientras Margarita, quien además es la actual vicepresidenta de la República y su esposa, le hace constantes menciones, él nunca lo hace con ella, Leonel respondió que él tiene que estar a su nivel.

«No, noooo, no, no. Yo le respondo al candidato presidencial, no a la candidata vicepresidencial, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo responderle porque yo soy candidato presidencial y ella es candidata vicepresidencial, entonces yo tengo que estar a mi nivel», afirmó Fernández mientras era entrevistado en el programa El Despertador.

Al tres veces presidente de la República Dominicana le mostraron dos videos de Margarita, uno donde ella aparece bailando un merengue durante uno de sus recorridos de campaña y otro en el que responde sus declaraciones de que al PLD se le había hecho tarde para ablandar habichuelas.

«Si alguien sabe ablandar habichuelas soy yo, así que no, todavía estamos bien a tiempo. Además, lo mejor es que se la van a comer bien guisaditas, calientitas, cuando vengan desde la primera vuelta o segunda vuelta a apoyar a su partido», dijo sonriente la candidata vicepresidencial oficialista.

Fuente: Hoy/ Video: SIN