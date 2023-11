Leonel Fernández: «Gobierno del PRM no tiene capacidad para gerenciar crisis»

El presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, aseguró que el actual gobierno, encabezado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el mandatario Luis Abinader, no tienen la capacidad «para gerenciar crisis«.

«Lo que yo observo es que no hay capacidad para gerenciar crisis, no saben gerenciar crisis. Una crisis no se va a administrar o gerenciar emocionalmente, usted emocionalmente no logra nada, es razonablemente, aplicando la razón«, dijo.

El dirigente político consideró que «la emoción para gerenciar esta crisis ha primado sobre la razón, porque se buscaban votos, no resolver el problema de la República Dominicana«.

Este sábado, el candidato a la presidencia sostuvo una reunión con representantes de diversos sectores de Elías Piña, quienes expresaron la difícil situación que están atravesando a raíz del cierre de la frontera con Haití.

En el encuentro, los participantes coincidieron en que, como provincia empobrecida, necesitan de una mirada diferente de las autoridades gubernamentales, con apoyo e iniciativas que incentiven el comercio, el desarrollo y el progreso de la demarcación.

Más temprano, Fernández encabezó una juramentación de dirigentes que abandonaron el PRM para ingresar a Fuerza del Pueblo y sumarse a los equipos de trabajo que buscan la victoria electoral de este partido.

«Hacer política es preocuparse por la gente» Leonel Fernández Presidente de Fuerza del Pueblo

Fernández hizo referencia a la disminución de la producción de arroz en la provincia, ya que tradicionalmente esa ha sido una de las actividades que sustentan económicamente a la población de esas zonas.

«Quien va a ganar el próximo gobierno no seré yo como presidente de la República, será el pueblo dominicano, ansioso de una verdadera transformación. Nosotros siempre hemos tenido nuestra fe y nuestra confianza en la sabiduría del pueblo dominicano«, agregó.

Leonel Fernández estará en la región sur hasta el próximo lunes 6, Día de la Constitución de la República, donde visitará las provincias Elías Piña, San Juan de la Maguana, Barahona, Azua, Peravia y San Cristóbal, en apoyo a los candidatos y candidatas congresuales y municipales de la Fuerza del Pueblo.

Fuente: DL