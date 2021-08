Leonel Fernández: “Hay poderes supranacionales que limitan la soberanía nacional”

El ex presidente Leonel Fernández admitió que existen “poderes supranacionales” o “súper poderes” que inciden en todo el mundo y que a veces el gobernante de un país, como el de República Dominicana, tiene que someterse a éstos, lo que, sin lugar a dudas, limita la soberanía nacional.

El líder político Leonel Fernández habló sobre el poder político y otros temas como las energías renovables, las crisis de Cuba y de Haití y el tema de la existencia de los extraterrestres, al participar como disertador y responder preguntas de miembros del Grupo Filosófico y Cultural “La Tertulia”, que lidera el destacado neurólogo Bruno Rosario Méndez.

Destacó que incluso el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo que someterse a las normas internacionales establecidas por el poder.

“Igual ocurre aquí. Un presidente no puede hacer lo que él crea. No es su voluntad lo que se impone. El presidente está limitado por la Constitución, por las leyes, por la realidad, por la interacción que se produce entre el poder y la sociedad”, reflexionó.

Afirmó que existen ocasiones que aunque un presidente actúe en el marco constitucional y legal la ciudadanía reacciona de forma adversa y el mandatario tiene que “dar marcha atrás” sobre las medidas adoptadas.

Puso como ejemplo que cuando un gobierno y en el caso específico del de la República Dominicana necesita acceder a un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) y “te dicen: ‘si, te lo prestamos pero a cambio de un A, B y C’ y si no adoptas el A, B y C el préstamo no va a aparecer y esa condicionalidad, sin lugar a dudas, limita la soberanía estatal. No cabe dudas que es así”.

Se preguntó entonces “Ahora, ¿qué hace usted? O me sale mi rebeldía natural y digo: ‘no acepto eso’. No llega el préstamo y el país se hunde o trato de ser más razonable… mira, esto no es lo que a mí me gusta pero si no logro esto el país se va a afectar”.

Agregó que “entonces uno tiene que hacer esas transacciones” e insistió que no hay duda alguna que si existen esos poderes supranacionales, institucionales y de otros Estados que se imponen”, lo que, considera, sucede durante toda la vida y en todas partes del mundo.

La Biblia en las escuelas públicas

Por otro lado, el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, favoreció que se incluya en las escuelas públicas el estudio de la Biblia, el que considera es el libro más leído en la historia de la humanidad.

Manifestó que cuando a él le preguntan si la Biblia debe estar en la escuela, responde: “Pues claro que tiene que estar en la escuela”.

Agregó que el sagrado libro debe ser enseñado de manera que el alumno lo pueda interpretar y asumir.

Al hablar sobre la espiritualidad, Dios y Jesús de Nazaret, temas cuestionados por los tertulianos, indicó que ante el nivel de desconocimiento que tiene el ser humano ante las grandes incógnitas sobre la existencia de la vida humana, del universo, el enigma del nacimiento y el misterio de la muerte, la mejor explicación es Dios.

Destacó que él cree en Dios y que a éste no se le puede entender a partir de la racionalidad y de la lógica sino a partir de la fe.

Definió a Jesucristo como el más grande líder histórico que ha tenido la humanidad hasta los actuales tiempos.

“El que quiera ser líder político que estudie a Jesucristo. Que estudie al Nuevo Testamento porque ahí encontrará todas las lecciones del mundo contemporáneo”, analizó ante un nutrido grupo de tertulianos e invitados especiales al realizar su exposición en el evento realizado en la residencia de Pedro Domínguez Brito.

Fernández reveló que sus dos personajes favoritos son Moisés y Jesús y que de ambos ha aprendido mucho sobre la política contemporánea y lo que vive en los partidos políticos.

Explicó que como la naturaleza humana es la misma que la de hace siglos, se pudo ver en la Biblia como a Jesucristo no solo lo ponen en una cruz sino que lo desacreditan y le ponen a su lado a dos ladrones.

Recordó que cuando a Jesucristo se le iba a juzgar el pueblo prefirió que Barrabás fuera puesto en libertad.

Precisó que los aspectos vinculados a la naturaleza humana como los conceptos de justicia e injusticia, la relación líder- seguidores, la fe, la confianza, “los que antes no estaban contigo que están después, la traición…”, entre otros, están en el sagrado libro usado por los cristianos.

Unas 70 conferencias durante la pandemia

El fundador y líder de la Tertulia, Bruno Rosario Méndez, destacó que ese grupo filosófico y cultural organizó durante la pandemia unas 70 conferencias con diferentes personalidades sobre los temas que interesan al ser humano.

El destacado neurólogo resaltó que entre los disertadores que desfilaron a través de la plataforma Zoom figuran los dirigentes políticos Franklin Almeyda Rancier, Ramón Alburquerque y el presidente del Senado, Eduardo Estrella.

Además, el psiquiatra Héctor Guerrero Heredia, monseñor Víctor Masalles, el presidente de la Asociación Dominicana de la Lengua, Bruno Rosario Candelier, el neurocirujano José Israel Pueblo, el economista Isidoro Santana, el ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Daniel Rivera y Osmar Benítez.

También, resaltó que antes de la presencia del COVID-19 La Tertulia organizó conferencias y charlas presenciales con invitados especiales entre los que citó a la embajadora de Costa Rica, Xinia Vargas Mora, quien abordó sobre las relaciones bilaterales entre ese país y la República Dominicana y al político y abogado Pelegrín Castillo, quien disertó sobre el tema haitiano y la zona fronteriza.

La Tertulia es un grupo filosófico y cultural, libre y abierto, que surgió al final de la década de los años 90 y actualmente está integrada por más de 100 miembros, profesionales de diversas áreas del saber, residentes en Santiago y otras zonas del país, así como del exterior.

En tanto que el abogado Pedro Domínguez Brito, quien fue el anfitrión del evento, afirmó que La Tertulia es un grupo que tiene ideas muy nobles con relación al porvenir de la República Dominicana.

Rosario Méndez y Domínguez Brito agradecieron la presencia del expresidente de la República, Leonel Fernández, a quien le expresaron sus sentimientos de respeto y consideración.

El evento tuvo como opening la participación de un cuarteto de violinistas de Marcos Herrera.

