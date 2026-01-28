Leonel Fernández reitera que el Gobierno del PRM “es un desastre” y denuncia aumento de RD$14 mil en la canasta básica

El presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, calificó como “un desastre” la gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM), al asegurar que en los últimos cinco años la canasta básica familiar se ha encarecido en RD$14 mil, afectando de manera directa el poder adquisitivo de las familias dominicanas.

Fernández sostuvo que garantizar la alimentación es una responsabilidad esencial del Estado, pero advirtió que productos de consumo diario como el plátano, los huevos y el aceite registran aumentos constantes, mientras los salarios permanecen estancados.

El líder opositor también criticó la situación del sistema de salud, al calificar de “catástrofe” lo ocurrido con el Seguro Nacional de Salud (Senasa), al tiempo que denunció una falta de supervisión en las obras públicas, citando desplomes y fallas estructurales en hospitales en construcción o remodelación.

A su juicio, la combinación del alto costo de la vida, las deficiencias en los servicios de salud y la mala calidad de las obras públicas ha generado un creciente malestar ciudadano. “Hay una ira popular creciente; la gente quiere un gobierno responsable, vinculado al pueblo y con capacidad probada para transformar la realidad”, expresó.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante un acto de juramentación de dirigentes provenientes del PRM en la provincia Elías Piña, entre ellos un regidor y reconocidos líderes comunitarios, como parte de la agenda de fortalecimiento político de la Fuerza del Pueblo a nivel nacional.

Fuente: Acento.