Leonel garantiza respaldo estatal a las cooperativas en un gobierno de la FP

Santiago.– El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP) Leonel Fernández, afirmó que el cooperativismo ocupa un lugar estratégico dentro de la visión de desarrollo económico y social que promueve esa organización política, al resaltar el impacto que tienen las cooperativas en las comunidades y su contribución al crecimiento inclusivo del país.

“A la Fuerza del Pueblo no hay que convencer del papel de las cooperativas y de la necesidad de proteger a las cooperativas y de impulsarlas”, expresó Fernández, al destacar que el movimiento cooperativo forma parte esencial de la estructura productiva y social que debe ser fortalecida desde el Estado.

“Y Eso es lo que haremos cuando lleguemos al gobierno en el año 2028. Prestarle todo el respaldo que las cooperativas necesitan para que sigan creciendo y sigan prestando servicios que actualmente ofrecen en distintas comunidades del país”, afirmó el líder político, al reiterar su compromiso con el fortalecimiento institucional y operativo del sector cooperativo.

En ese mismo escenario, Fernández subrayó el respaldo político de la Fuerza del Pueblo al movimiento cooperativo nacional, al señalar: “Que se sepa desde ya que la fuerza del cooperativismo cuenta con la Fuerza del Pueblo”. Las declaraciones fueron ofrecidas durante un encuentro con líderes cooperativistas de más de 100 cooperativas de la región Norte, así como con miembros del Consejo Nacional de Cooperativas.

El encuentro forma parte de una agenda de trabajo de tres días que Leonel Fernández inició este viernes en la provincia de Santiago, la cual comenzó con un encuentro con industriales y comerciantes de la región, como parte de una jornada que combina diálogo con sectores productivos y actividades políticas y organizativas. En ese marco, sostuvo una reunión con la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, en el edificio empresarial, donde intercambió

También puedes leer: Embajadora de EEUU en RD visita Leonel Fernández

Durante la mañana de este sábado, Leonel Fernández acompañó al jurista y dirigente político Radhamés Jiménez Peña en el acto de puesta en circulación del libro “Las cárceles: el último eslabón del sistema de justicia penal”, celebrado en el Hotel Matum de Santiago. La actividad reunió a personalidades del ámbito jurídico, académico y político, y sirvió de escenario para reflexionar sobre la realidad del sistema penitenciario dominicano y los desafíos pendientes en materia de justicia penal.

La agenda de Fernández para este sábado y domingo contempla además que encabezará varios actos de juramentación de nuevos miembros de la Fuerza del Pueblo en Licey al Medio, Santiago Oeste, el municipio cabecera de Santiago, y Baitoa, como parte del recorrido político y organizativo que desarrolla la organización en la provincia de Santiago.

Fuente: De Último Minuto.