Leonel responde a Peralta: PLD tendrá menos alcaldes y regidores que los que tiene hoy

El expresidente Leonel Fernández, indicó que la Fuerza del Pueblo, partido que dirige, se consolidará luego de las elecciones municipales del 16 de febrero, como un poder democrático institucional, gracias a la cantidad de alcaldes y regidores que serán beneficiados en esa contienda.

El exmandatario habló en estos términos al ser cuestionado sobre las declaraciones del miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Ramón Peralta, quien aseguró que su organización política está puntera en la preferencia electoral en 260 demarcaciones, de 393, de los cuales hay 158 municipios y 235 distritos municipales.

“Yo le puedo pronosticar a ustedes desde ya, que el partido de gobierno tendrá menos alcaldes y menos regidores el 17 de febrero que los que tiene el día de hoy; y que el partido reformista tendrá más regidores y más alcaldes y por supuesto la Fuerza del Pueblo que no tiene un regidor ni un solo alcalde va a tener varios”, indicó Fernández en una rueda de prensa en conjunto con el Partido Reformista Social Cristiano, en la que anunció que continuarán con una serie de visitas a los distintos municipios y distritos municipales en apoyo a los candidatos aliados a la Fuerza del Pueblo.

De igual forma, señaló que está a la espera de que la Junta Central Electoral presente el informe elaborado por la empresa española Alhambra Eidos sobre el sistema del Voto Automatizado.

Cuestionó que la contratación de la empresa “haya sido solo para presentar un comunicado de página y media” sin que se rinda un informe detallado que indique la metodología utilizada, así como los hallazgos.

“Nos parece extraño el lenguaje utilizado por la empresa utilizando adjetivos, basta decir no encontramos nada, pero no, se trata de un sistema vigoroso, un sistema robusto, dinámico, son adjetivos calificativos que no se dan al concluir una investigación”, dijo Fernández.