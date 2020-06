Leonel vuelve a atacar a Gonzalo; dice es un peligro y que no tiene “cualidades” para dirigir el país

Aseguró que no tiene “nada personal” contra el exministro de Obras Públicas y expresó que sus opiniones sobre él son producto del escrutinio a que lo ha sometido. Aseguró que en Castillo, él observa a “una persona que no logra conectar, un problema neurolingüístico, cerebro-lenguaje, y que no logra conectar y que está hablando de una cosa y le corrigen, e inmediatamente y vuelve y lo reitera”.

También reiteró que durante los cinco años que compartió con el exfuncionario en el Comité Político, éste nunca opinó sobre nada.

”Yo sé que lo estoy diciendo, que no es mi estilo, porque no suelo referirme a las personas y él conmigo ha tenido siempre una actitud afable, admirable, cordial, de manera que no tengo nada personal en su contra, pero sí he dicho que, habiendo compartido con él un espacio político durante cinco años, yo nunca escuché su voz, yo no conozco el metal de su voz, él nunca levantó su mano para opinar de nada y me llama la atención que una persona que está en la política al más alto nivel y que no pueda opinar sobre nada, me llama la atención y que ahora cuando opina lo hace tan desafortunadamente”, agregó.

Para Fernández, el candidato oficialista no posee lo elemental para gobernar un país. “Entonces yo creo que, sin duda alguna, el que va a dirigir un país tiene que tener condiciones mínimas y yo no las veo en él”, subrayó en la entrevista, en la cual no contestó la pregunta que le hizo la periodista sobre su opinión de Luis Abinader.