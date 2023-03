Lesión en las cuerdas vocales deja sin voz a Fanny Lu

La artista colombiana Fanny Lu reveló que una lesión en las cuerdas vocales la ha obligado a guardar silencio durante el mes de marzo, periodo en el que coincidentemente se conmemora el Mes de la Mujer.

“Llevo ya cinco días sin hablar y ya he aprendido. He llegado a la conclusión de que Dios me ha invitado a la reflexión profunda en un mes que se ha hecho para reflexionar”, expresó Fanny en una publicación en su Instagram junto a una fotografía suya con cinta adhesiva tapando sus labios.

La intérprete de “No te pido flores”, “Tú no eres para mí” y “Celos” expresó que entiende que su situación servirá para “sentir en carne propia el dolor de tanta mujer en el mundo que es obligada a callar no por elección propia ni por enfermedad, mucho menos de manera temporal”

“Mujeres que han perdido su libertad y su dignidad, su seguridad y respeto a los demás, sus derechos y oportunidades, y con ello, han perdido el derecho y hasta el deseo de alzar su voz, defenderse y hablar”, continuó.

Asimismo, Fanny pidió disculpas por las veces que juzgó a las mujeres que decidían no hablar ante cualquier tipo de maltrato, pensando que era falta de amor propio o coraje, pero ahora “callaré para llenarme de sus experiencias, callaré para sentir lo que sienten aun mi condición no sea la misma”.

Horas después del comunicado escrito, Fanny publicó un video en el que se veía recibiendo atención médica e informó la posposición de un concierto.

“Muy triste de no poder cantarte el 25 de marzo mi querido Perú y muy triste de no compartir tarima con ustedes mis queridos compañeros”, contó a través de la voz de otra persona que se escuchaba de fondo.