Lifestyle Holidays pisa fuerte: tendrá su propio stand en Fitur

Lifestyle Holidays Hotels and Resorts presentará, en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), la variada oferta que tiene la hotelera con el objetivo de aumentar su proyección a nivel global, captar nuevos negocios y nuevas oportunidades con operadores turísticos, afianzando su posición de liderazgo.

Para ello, el potencial de la marca se verá reflejado en un ostentoso stand situado en el pabellón 3 (3B02) inspirando una experiencia de lujo para el visitante, a través de la simulación del ambiente vivo y dinámico del Caribe con el concepto Luxury que ofrece la cadena Lifestyle Holidays.

El stand de la cadena en la feria madrileña que se realizará del 22 al 26 de este mes, contará con una superficie de 200 m2, distribuido en dos plantas llenas de modernidad en consonancia con el branding del Grupo Lifestyle.

En la referida actividad, la cadena presentará sus dos productos principales Lifestyle Holidays Hotels and Resorts y Lifestyle Holidays Vacation Club.

Se recuerda que el portafolio de hoteles de Lifestyle Holidays se caracteriza por proporcionar un ambiente cálido y acogedor, entre mares y montañas con un catálogo de servicios encabezados por lujosas habitaciones, restaurantes gourmet y amplias opciones de entretenimiento.

Sus hoteles -The Tropical, Cofresi Palm Beach and Spa Resort y Crown and Residences Suites, situados en la Costa de Ámbar en un auténtico paraíso, perfecto para unas vacaciones en familia o con amigos.

Se presentan como la opción perfecta para quienes desean vivir una auténtica experiencia tropical en un oasis paradisíaco de lujo y distinción.

Además, el grupo cuenta con las magníficas unidades Presidential Suites by Lifestyle, cuidadosamente diseñadas para brindar todas las comodidades y lujo, distribuidas en destinos de ensueño como Puerto Plata, Punta Cana y Cabarete.

Recientemente, el Grupo Lifestyle firmó un acuerdo con Al Habtoor Group, en Dubái para desarrollar el proyecto Lifestyle Luxury Vacation Club.

Tras las sinergias que aporta el acuerdo, los miembros del Club de Vacaciones podrán disfrutar de una nueva línea de opciones en el mercado de lujo de esta región, ampliando a su vez el catálogo de hoteles reconocidos internacionalmente.

En ese sentido, seis increíbles hoteles y resorts se fusionan en un lugar en Dubái, ‘The Habtoor Collection’, de la mano de Lifestyle Luxury Vacation Club, dando la bienvenida a todos aquellos viajeros internacionales que busquen experimentar una hospitalidad innovadora, con estilo sofisticado y servicio excepcional.

Su elegante colección se encuentra en uno de los destinos más exóticos del mundo y ofrece alojamientos selectos con un servicio de lujo, garantizando así unas vacaciones únicas.