Lili Estefan a Marjorie de Sousa: “Ella acepta el dinero, pero no al papá”

La actriz Marjorie de Sousa interpuso una demanda contra el también actor Julián Gil para quitarle la patria potestad de su hijo Matías, cuya acción legal vuelve a reavivar la polémica.

En esta batalla de la que los medios han sido testigos por los dimes y diretes, la conductora de “El gordo y la flaca” de Univision, Lili Estefan ha fijado su posición en el pleito legal de las exparejas y alega que Gil ha gastado mucho dinero y de igual forma está a punto de perder a su hijo de tres años.

“Lo siento mucho por él, me parte el alma”, dijo Lili Estefan con cara de tristeza. “La Flaca”, como es conocida, se cuestionó por qué Marjorie acepta el dinero, pero no quiere a Gil como padre. “Esto sí me extraña mucho, que Marjorie acepte el dinero, pero que no acepte al papá. Eso sí me extraña mucho”, insistió.

“Ha tenido que pelear, gastarse un dineral, tiene que sentirse de una manera u otra que le han pasado por arriba, lo han aplastado, no le han hecho caso. Julián es un hombre divorciado, hay un patrón que nosotros podemos ver con relaciones anteriores en el que se nota que se ha portado muy bien con sus otros hijos. Para mí, personalmente, no tiene sentido”, dijo a la periodista Tanya Charry que dio cobertura al tema.

Por su parte, Julián Gil acudió a los ‘live’ de Instagram para revelar algunos de los audios que alegan que la abogada de Marjorie, Alma Pellón, pedía para la manutención de su hijo, que rondaban los 10 y 15 mil dólares y que a él le parecía una cantidad exagerada para un bebé.

Otro audio que compartió fue el de Alejandro, quien trabajó como conductor de Marjorie. Al dejar de trabajar con ella, el extrabajador lo buscó para compartirle la razón por la que el bebé lloraba durante las visitas en los centros de convivencia familiar, mismas que el actor se negó a continuar argumentando que el lugar era poco apto para convivir con su hijo.

“Mire, le voy a decir una cosa y se va a sorprender usted, las primeras veces que hubo la convivencia con su hijo, ¿sabe qué hicieron? por órdenes de la señora le dijeron a la enfermera ‘no le vas a dar de comer al niño para que cuando lo tenga él el niño empiece a llorar, así yo lo escuché cuando íbamos en camino a la convivencia”, se escuchó en el audio que puso Julián.