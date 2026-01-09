Línea 1 del metro será sometida a mantenimiento preventivo este sábado

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) informó sobre mantenimiento preventivo programado en la línea 1 del Metro de Santo Domingo, iniciando este sábado 10 de enero hasta el domingo 25.

Los trabajos serán realizados en horario nocturno en las estaciones Gregorio Urbano Gilbert hasta la estación Mamá Tingó. En este tramo se trabajará en un horario especial y se realizará un cierre anticipado iniciando a las 8 de la noche y abriendo de manera regular en el horario normal de operaciones de este sistema de transporte.

Para facilitar el traslado de los usuarios en ese trayecto, se dispondrán de unidades de autobuses de la Oficina Metropolitana de Servicio de Autobuses (OMSA) de manera gratuita.

“Durante estos 16 días el equipo de Operaciones de la OPRET estará laborando durante 8 horas diarias en este mantenimiento programado. Estos trabajos que realizan de manera preventiva para asegurar el buen funcionamiento del metro y garantizar el servicio para los usuarios del sistema”, informó la OPRET mediante un comunicado de prensa.

