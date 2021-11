Lionel Messi ganó su séptimo Balón de Oro

Lionel Messi agranda su leyenda. El delantero argentino conquistó ayer su séptimo Balón de Oro y estiró su récord de laureles por el premio individual que otorga la revista France Football. Solo Cristiano Ronaldo se le acerca con cinco trofeos.



En la votación, el jugador del Paris Saint-Germain superó al delantero Robert Lewandowski (Bayern Múnich) y el volante Jorginho (Chelsea). Messi ganó su sexto Balón de Oro en 2019. La premiación de 2020 fue cancelada debido a que la pandemia de coronavirus trastornó la temporada.

“Es increíble volver a estar aquí. Hace dos años no sabía qué podía llegar a pasar y otra vez me toca estar aquí”, dijo Messi tras recibir el trofeo de manos del goleador uruguayo Luis Suárez, su excompañero en el Barcelona y ahora con el Atlético de Madrid.

Messi se quitó una espina en 2021 al conquistar su primer título con la selección absoluta de Argentina, la asignatura pendiente con su país tras cuatro finales perdidas. La Albiceleste se consagró en la Copa América tras derrotar 1-0 a Brasil en la final disputada en julio en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

“Me faltaba algo y este año fue todo lo contrario. Pude conseguir el sueño que tanto deseaba y este premio es por lo que hicimos la Copa América”, afirmó. Messi anotó 38 goles y repartió 14 asistencias entre todas las competiciones esta temporada. Fue el máximo goleador de la Liga española con el Barcelona, pero acabó fichando con el PSG durante el verano cuando el club catalán no pudo retenerle debido a sus problemas financieros.