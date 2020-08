Llega a Telegram la función de videollamada

La plataforma de mensajería instantánea Telegram ha empezado a introducir la función de videollamadas en su servicio. El portal Andoid Police ha reportado que de momento solo está disponible en la versión beta más reciente (7.0) para Android.

Una vez instalada en el dispositivo, los usuarios deberán pasar por el proceso de autentificación, ya que la versión de prueba se instala de forma independiente a la aplicación normal, sin reemplazarla. Las videollamadas solo se podrán realizar con aquellos contactos que también tengan instalada la última versión en sus dispositivos.

“La interfaz es sencilla con opciones para cambiar entre las cámaras frontal y trasera, apagar el video, silenciar y colgar. Al tocar la ventana en la parte inferior derecha se cambia entre los dos participantes”, recoge el portal.

