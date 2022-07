Lloran joven en medio del dolor y clamor de justicia

Un cuerpo con dolorosas evidencias de maltrato, un carro abandonado a más de 60 kilómetros de su vivienda y corazones hechos pedazos, fue lo que quedó a la familia de Frederick Alberto Pérez Ventura, cuyo cadáver fue hallado en un basurero a la altura del kilómetro 20 de la Autopista Duarte, en la comunidad La Guáyiga, luego de que se denunciara su desaparición.

Ayer los familiares del joven vivieron uno de los días más difíciles de sus vidas. Detrás de las verjas doradas que conforman la casa donde residía el joven de 32 años, se percibió un ambiente de dolor, melancolía y clamor de justicia, tras perder a un ser humano que según los familiares era “el alma de la casa”.

Tristeza

En una visita realizada por periodistas de este diario al sector Pueblo Nuevo, ubicado en Los Alcarrizos, era evidente la tristeza que arropa los corazones de los residentes en esa comunidad.

Familiares, amigos y empleados de los establecimientos cercanos, aseguraron que a quien ayer velaron y enterraron era un ser humano que “transmitía su energía con solo saludar”.

Uno de ellos es su hermano menor, Ángelo Pérez, quien vestido de blanco narró las grandes cualidades de hermano y lo difícil que es asimilar su partida física.

“Mi hermano era una persona única, muy social, siempre tenía una sonrisa en su rostro, la misma sonrisa que yo nunca podré olvidar. No tenía problemas con nadie, al contrario, todos parecían amar su presencia, para nosotros es difícil entender esta situación y sobre todo por la manera en la que fue encontrado su cuerpo”, contó Ángelo.

Huellas

El cadáver de Frederick presenta un sinnúmero de marcas y heridas en diferentes partes del cuerpo, en su cuello se notaban las señales de ahorcamiento y lo difícil que pareció estar en sus últimos minutos de vida, según las informaciones ofrecidas por su hermano menor. El cuerpo sin vida fue visto por dos niños que merodeaban por el área, quienes alertaron a los policías de la zona.

Dentro de los tantos presentes en la casa del fenecido joven se encontraba su tío, Sixto Vélez, quien definió a su sobrino como un hombre “excelente y tranquilo”.

Aunque conoce los detalles de cómo quedó su cuerpo, prefirió no ofrecerlo a profundidad con el objetivo de “proteger” a su hermana y madre de Frederick, Doris Ventura.

Pese al dolor que atraviesa su familia y allegados, Ángelo envió un mensaje preciso y directo a la juventud del país: “Yo les pido a los jóvenes que no confíen en nadie, el enemigo puede estar cerca y espero que todo salga a la luz pronto porque esto no fue un atraco, a mi hermano lo mataron con sus razones”.

Sepultado

El cuerpo del fenecido estudiante de contabilidad y empleado de la Liga Municipal Dominicana (LMD) fue sepultado la tarde de ayer en el cementerio Cristo Redentor. Pese a que sus familiares deseaban tener su cadáver un día más, las condiciones en la que se encontraba no les permitió tenerlo por más tiempo.

Familiares piden justicia

Los familiares del joven asesinado solo piden una sola cosa: “justicia”.

Su hermano menor dialogó con periodistas del Listín Diario sobre su teoría de que no se trata de un atraco. “Nosotros lo que queremos es que este hecho se aclare, yo sé que no se trató de alguien que no lo conoce o de un simple atraco, porque el tenía todas sus pertenencias y vehículo está ahí, o sea, lo que querían era a mi hermano”, dijo el menor de la familia Pérez-Ventura.

SEPA MÁS

Hallan vehículo.

Fue hallado en el barrio La Piñita, en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, el vehículo del joven Pérez Ventura, de 32 años de edad, cuyo cadáver fue encontrado amordazado y apuñalado en el kilómetro 20 de la Autopista Duarte.

Ocupantes.

Dos hombres y una mujer estaban en el vehículo de la víctima y están bajo custodia policial. Los familiares de Frederick denunciaron su desaparición la noche del sábado, y luego se recibió la información de que fue hallado su cadáver en unos matorrales.

FUENTE LISTIN DIARIO