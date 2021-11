Lo nuevo de Demi Lovato: lanza su primer juguete sexual

La cantante y actriz Demi Lovato lanzó su primer juguete sexual junto a la marca Bellesa Boutique.

El objeto llevará por nombre ‘Demi Wind’ y, de acuerdo con la polémica artista, es «para llevar tu relación sexual al siguiente nivel».

«Quería crear mi propio juguete para eliminar el estigma del placer y llevar tus relaciones sexuales al siguiente nivel», afirmó la cantante.

Es su primera colaboración y se esperan más, según reseñó.

El medio Tiramillas refiere que el ‘Demi Wand’ es definido como un producto revolucionario y se puede adquirir en dos colores, amarillo y beige, en donde su empaque resalta por lo discreto y cabe perfectamente en un bolso cualquiera.

En la publicación que compartió la cantante, la compañía Bellesa Boutique respondió: «Todo el mundo se merece un orgasmo».

El producto es descrito en la web por Demi Lovato de la siguiente manera: «No hay nada más empoderante que tomar tu placer con tus propias manos. Hemos pasado demasiado tiempo fingiendo que no somos seres sexuales; es hora de que dejemos de lado este estigma. Todas merecemos placer. Todas merecemos orgasmos».

El Demi Brand mide 20 centímetros y tiene integrado hasta ocho diferentes niveles de vibración a un costo de 79 dólares, unos 69 euros.

Polémica artista

Lovato se ha destapado en torno a lo que piensa del sexo y las relaciones de pareja.

A mediados del 2021, la famosa exchica Disney reveló que se identifica como de género no binario. “Siento que esto representa mejor la fluidez que siento en mi expresión de género y me permite sentirme una persona más auténtica y fiel como sé que soy y que todavía estoy descubriendo”, dijo.

Lovato agregó que tomó la decisión «después de mucho trabajo de sanación y autorreflexión».

También reveló que es pansexual.

Según reseña el medio Milenio, declararse así no ha sido fácil, pues ante el cristianismo que profesa ha tenido que enfrentar la postura en su religión. «Sentí mucha vergüenza porque crecer en Texas como cristiana, eso está muy mal visto. Lo apagué incluso antes de permitirme procesar lo que estaba sintiendo», contó la famosa.

