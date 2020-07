Lo que pronostica Wason Brazobán para las elecciones del domingo 5 de julio

El cantautor criollo Wason Brazobán sigue expresando su posición política en las redes sociales de cara a las elecciones del domingo 5 de julio. “El cantautor del pueblo” es un fiel defensor de la obra de gobierno del presidente Danilo Medina y hace poco hizo público su apoyo a Gonzalo Castillo.

Aunque se ha ganado muchos detractores por sus publicaciones en defensa del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y su candidato, Wason continúa compartiendo sus “#Wasonpensando”, unos pensamientos en Instagram donde habla de todo un poco y últimamente más de política.

Wason pronosticó que, a juzgar por lo que vislumbra el panorama, “si el PRM gana todo estará bien”, pero si sucede lo contrario, según explicó, José Ignacio Paliza, el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) “lanzaría la gente a las calles”. Asimismo, invitó a sus seguidores a guardar esta publicación.

“Vengo del futuro y si el PRM gana, todo estará bien y el 16 de agosto toman el poder, pero si gana el PLD, Paliza volverá a tirar su gente a las calles. Guarden este post para el lunes 6 de julio. #Wasonpensando”, fue el escrito del intérprete de “Tu ausencia”, que generó cientos de reacciones positivas y negativas.

Planteó recientemente que las encuestas para medir la intención del voto en la República Dominicana deberían ser prohibidas.

Los resultados de las recientes encuestas no favorecieron a su candidato Gonzalo Castillo y de inmediato escribió el siguiente mensaje: “Las encuestas todas deberían ser prohibidas. No jugar tanto con la mente del votante. Ahorita va y esos no son los resultados y vuelven a marchar a la Plaza de la Bandera porque ya un bando daba como un hecho la victoria”, comentó el cantante en su Instagram.

El estudio sobre la intención del voto de cara a las elecciones presidenciales y congresionales del próximo 5 de julio arrojó que Luis Abinader lidera la aprobación de los votantes con el 56%, seguido por Gonzalo Castillo con el 29% y en un tercer puesto le asignó el 12% a Leonel Fernández.

