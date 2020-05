López Obrador dice a quienes piden su renuncia que ‘no coman ansias’

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este domingo ‘que no coman ansias’ los que protestan y piden su renuncia y que esperen la revocación de mandato convocada para el 2022.

‘No voy a estar en el Gobierno si el pueblo no me apoya, si el pueblo no me respalda’, afirmó López Obrador en un mensaje en sus redes sociales previo al banderazo para el inicio de la construcción del Tren Maya este lunes.

López Obrador señaló que más que el coronavirus, ‘la peste que más ha dañado a México es la corrupción’ la cual busca desterrar, lo cual no entienden sus adversarios que protestan, en alusión a las marcha del sábado en una veintena de ciudades en la que se exigió su renuncia.

‘Que no coman ansias’, les dijo el presidente a sus adversarios y a quienes piden que dimita al sostener que, como dice un corrido (canción popular) ‘el día que el pueblo no me quiera voy a llorar, pero también me voy a retirar’.

López Obrador reiteró que ‘un gobernante sin apoyo popular es como una hoja seca’ para apuntar que como presidente de México le busca tener autoridad moral para tener autoridad política.

‘A la fuerza no, yo no soy un ambicioso vulgar, yo lucho por principios, por ideales y estoy luchando porque estamos empeñados en transformar a nuestro país’, señaló en su mensaje de poco más de diez minutos.